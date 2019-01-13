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Общество | В пензенской библиотеке пожилые люди встретились с новогодней сказкой

13.01.2019|11:48
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Новогоднее настроение гостям праздника дарил ансамбль «Тальяночка», давний друг городской библиотеки имени Белинского и клуба для пожилых людей «Встреча». Весь концерт был организован для них.

«Такую программу я сделала первый раз - типа капустника. Это встреча со сказкой, встреча с детством. Постаралась сделать праздник такой, как был когда-то давно-давно, каким я его помню», - рассказала библиотекарь центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Кузина.

А это значит, что новогоднее представление обязательно должна была испортить какая-нибудь нечисть. Ее роль на себя взяли сотрудники библиотеки. Чтобы елку не похитили Баба-яга и Кикимора, гости праздника должны были отвечать на каверзные вопросы литературной викторины. Но всем такие испытания пришлись по душе.

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