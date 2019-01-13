13.01.2019 | 10:24

В четверг, 17 января, посетители областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова смогут пообщаться в режиме онлайн с российской писательницей Дианой Машковой.

В 14:00 она презентует документальный роман о горьком сиротстве «Меня зовут Гоша. История сироты», который написала вместе со своим приемным сыном Георгием Гынжу.

Пензенская библиотека присоединится к виртуальной встрече в мультимедийном зале в здании нового корпуса учреждения на проспекте Строителей.

«Лермонтовская библиотека предлагает пензенцам уникальную возможность познакомиться с писательницей, пообщаться с ней и задать вопросы», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Диана Машкова основала клуб «Азбука приемной семьи», она курирует программу «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра».