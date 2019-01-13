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Общество | Пензенцы смогут пообщаться с известной российской писательницей

13.01.2019|10:24
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В четверг, 17 января, посетители областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова смогут пообщаться в режиме онлайн с российской писательницей Дианой Машковой.

В 14:00 она презентует документальный роман о горьком сиротстве «Меня зовут Гоша. История сироты», который написала вместе со своим приемным сыном Георгием Гынжу.

Пензенская библиотека присоединится к виртуальной встрече в мультимедийном зале в здании нового корпуса учреждения на проспекте Строителей.

«Лермонтовская библиотека предлагает пензенцам уникальную возможность познакомиться с писательницей, пообщаться с ней и задать вопросы», - сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Диана Машкова основала клуб «Азбука приемной семьи», она курирует программу «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра».

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Гость|13.01.2019 10:33|

А агата Кристи не подьедет

Гость|13.01.2019 10:39|

Нет, но обещали быть Гоголь с Достоевским

Гость|13.01.2019 10:59|

penzainform.ru писал(a):

курирует программу «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра»
как воспитывать мауглят. добро по расчёту. раньше то как было - отдать сердце, душу, согреть как своего...

Гость|13.01.2019 11:01|

Промоушен работает.

Имя: Гость
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