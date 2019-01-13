13.01.2019 | 12:31

Утром в воскресенье, 13 января, руководство администрации Пензы оценило уровень благоустройства Олимпийской аллеи и Учительского сквера, расположенного между улицами Лермонтова и Попова. Представители мэрии решили проверить, как здесь справляются с последствиями снегопадов.

Директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского» (за ним закреплены названные объекты) Елена Савельева сообщила, что при снегопаде техника начинает расчищать зеленые зоны с шести часов утра. После этого дворники вручную освобождают от снега труднодоступные участки, обметают скамейки и информационные стенды.

Кроме того, на Олимпийской аллее и в Учительском сквере ежедневно убирают мусор из урн. По мере необходимости дорожки обрабатывают противогололедными материалами.

«Учреждение выработало практику и до момента основного передвижения жителей города, которые не только отдыхают на Олимпийской аллее, в сквере, но и проходят к университету и другим объектам, приводит в порядок пешеходные связи, зоны отдыха», - подвели итог в администрации Пензы.