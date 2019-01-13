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Общество | Олимпийскую аллею и Учительский сквер расчищают с шести часов утра

13.01.2019|12:31
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Утром в воскресенье, 13 января, руководство администрации Пензы оценило уровень благоустройства Олимпийской аллеи и Учительского сквера, расположенного между улицами Лермонтова и Попова. Представители мэрии решили проверить, как здесь справляются с последствиями снегопадов.

Директор МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В. Г. Белинского» (за ним закреплены названные объекты) Елена Савельева сообщила, что при снегопаде техника начинает расчищать зеленые зоны с шести часов утра. После этого дворники вручную освобождают от снега труднодоступные участки, обметают скамейки и информационные стенды.

Кроме того, на Олимпийской аллее и в Учительском сквере ежедневно убирают мусор из урн. По мере необходимости дорожки обрабатывают противогололедными материалами.

«Учреждение выработало практику и до момента основного передвижения жителей города, которые не только отдыхают на Олимпийской аллее, в сквере, но и проходят к университету и другим объектам, приводит в порядок пешеходные связи, зоны отдыха», - подвели итог в администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|13.01.2019 13:08|

Какой придурок придумал сделать сквер в парке? С Лермонтова 28?

Гость|13.01.2019 13:50|

Могли бы для этого закупить универсальную коммунальную машину малого класса со сменным навесным оборудованием.Гость писал(a):

Какой придурок придумал сделать сквер в парке? С Лермонтова 28?
А какой придурок устроил в центральном парке города две свалки,около аттракциона "Волна"(Лодочки) на месте Аквариума и Террариума ,и около памятного камня установленного казаками???

Гость|13.01.2019 13:58|

"памятного камня установленного казаками"

Вот они установили и пусть ухаживают.

Имя: Гость
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