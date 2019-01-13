Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал поддерживать дворовые хоккейные площадки в должном состоянии. Об этом он заявил во время объезда города утром в воскресенье, 13 января.
«Чтобы хоккейные площадки наполнялись и пользовались популярностью, нужно обеспечивать условия для их использования по назначению: поддерживать состояние ледового покрытия, продолжать работу дворовых тренеров, организацию массовых мероприятий», - подчеркнул мэр.
Так, оглядев коробку на улице Карпинского, 35, он распорядился очистить ее от снега и залить повторно.
Сейчас в Пензе функционирует 26 хоккейных площадок. Также можно покататься на коньках на Фонтанной площади, стадионе «Локомотив» и стадионе Пензенского аграрного университета.
Кроме того, катки залиты в Военном Городке на Западной Поляне (на площадку можно попасть от проходной возле Олимпийской аллеи), в микрорайоне Заря, на улице Ворошилова и др., сообщили в пресс-службе администрации города.
А как же он проехал в этом районе? Лучше бы нахлобучил Ильина или кто там зряплату получает и заставил проезды чистить, а не ждать когда жители от безисходности сами на трактор скидываться будут. В прошлом году вроде губер туда приезжал. Теперь зазвездился?