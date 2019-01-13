13.01.2019 | 11:27

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал поддерживать дворовые хоккейные площадки в должном состоянии. Об этом он заявил во время объезда города утром в воскресенье, 13 января.

«Чтобы хоккейные площадки наполнялись и пользовались популярностью, нужно обеспечивать условия для их использования по назначению: поддерживать состояние ледового покрытия, продолжать работу дворовых тренеров, организацию массовых мероприятий», - подчеркнул мэр.

Так, оглядев коробку на улице Карпинского, 35, он распорядился очистить ее от снега и залить повторно.

Сейчас в Пензе функционирует 26 хоккейных площадок. Также можно покататься на коньках на Фонтанной площади, стадионе «Локомотив» и стадионе Пензенского аграрного университета.

Кроме того, катки залиты в Военном Городке на Западной Поляне (на площадку можно попасть от проходной возле Олимпийской аллеи), в микрорайоне Заря, на улице Ворошилова и др., сообщили в пресс-службе администрации города.