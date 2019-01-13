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Общество | Мэр Пензы обратил внимание на нечищеные хоккейные площадки

13.01.2019|11:27
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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал поддерживать дворовые хоккейные площадки в должном состоянии. Об этом он заявил во время объезда города утром в воскресенье, 13 января.

«Чтобы хоккейные площадки наполнялись и пользовались популярностью, нужно обеспечивать условия для их использования по назначению: поддерживать состояние ледового покрытия, продолжать работу дворовых тренеров, организацию массовых мероприятий», - подчеркнул мэр.

Так, оглядев коробку на улице Карпинского, 35, он распорядился очистить ее от снега и залить повторно.

Сейчас в Пензе функционирует 26 хоккейных площадок. Также можно покататься на коньках на Фонтанной площади, стадионе «Локомотив» и стадионе Пензенского аграрного университета.

Кроме того, катки залиты в Военном Городке на Западной Поляне (на площадку можно попасть от проходной возле Олимпийской аллеи), в микрорайоне Заря, на улице Ворошилова и др., сообщили в пресс-службе администрации города.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|13.01.2019 11:47|

А как же он проехал в этом районе? Лучше бы нахлобучил Ильина или кто там зряплату получает и заставил проезды чистить, а не ждать когда жители от безисходности сами на трактор скидываться будут. В прошлом году вроде губер туда приезжал. Теперь зазвездился?

Гость|13.01.2019 12:00|

Пора начинать работать , а не пиариться за счёт бюджетных денег .

Гость|13.01.2019 12:03|

А где спорткомитет города?

Гость|13.01.2019 12:13|

Гость писал(a):

Лучше бы нахлобучил Ильина
Он походу блатной, неприкасаемый.

Гость|13.01.2019 12:16|

А самим площадки не почистить? В 70х-80х годах мы сами это делали. Дворник нам только скребки и лопаты давал. Дело было на Славы,Кирова,Урицкого.

Гость|13.01.2019 12:18|

Не умеет он руководить и никто его не слушает

Гость|13.01.2019 12:32|

Кто с воров с администрации уже уволен? Где проходят обыски и конфискации ?

Гость|13.01.2019 12:33|

Когда был школьником, мы сами чистили коробки.А сейчас детям лень?

Гость|13.01.2019 12:33|

Депутата местного за груву тада, дать лопату и пусть чистить !!!

Гость|13.01.2019 12:42|

penzainform.ru писал(a):

он распорядился очистить ее от снега и залить повторно.
Правильно! Не зальет он - зальют солдаты НАТО!

Таня Петрова|13.01.2019 12:45|

13 гимназию надо почистить, а то стыдно даже мимо самого катка пройти!

Гость|13.01.2019 12:45|
+1

Гость писал(a):

А самим площадки не почистить?
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЖДОЙ ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ В БЮДЖЕТ ЗАЛОЖЕНЫ ДЕНЬГИ(~400 000 РУБЛЕЙ НА ОДНУ).ТЫ УЖЕ ЗАПЛАТИЛ И ЗА УБОРКУ И ЗА ЗАЛИВКУ.ЭТО ОНИ ВИД БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАЮТ ВНАЧАЛЕ ГОДА,ТАК КАК ПОШЛО "ОСВОЕНИЕ" НОВОЙ ПАРТИИ БАБЛА.

Гость писал(a):

В 70х-80х годах мы сами это делали.
НЕ НАДО ПУТАТЬ ДВЕ РАЗНЫЕ СТРАНЫ.ОДНУ,ГДЕ РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛИЗМ И ДРУГУЮ,ГДЕ ЖУЛИКИ И ВОРЫ ОРГАНИЗОВАЛИ БАЗАР,КОТОРЫЙ ПЫТАЮТСЯ ВТЮХАТЬ ЗА КАПИТАЛИЗМ.

Гость|13.01.2019 12:49|

Стадион Спартак вообще забросили ! Хоккейную площадку месяц заливали - «дорога»

Имя: Гость
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