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Общество | В Пензенскую область поступила очередная партия школьного транспорта

12.01.2019|09:52
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В школы Пензенской области поступили шесть новых микроавтобусов «Газель», приобретенных на средства из федерального бюджета.

Новый транспорт получили Каменский, Колышлейский, Камешкирский, Сосновоборский, Лунинский районы и Кузнецк.

В ближайшее время в учебные заведения области будет передано еще 11 автобусов ПАЗ.

В конце декабря 2018 года в регион поступила партия ПАЗов для перевозки школьников Бековского, Городищенского, Каменского, Лопатинского, Лунинского, Спасского и Пензенского районов.

Три школьных автобуса марки Ford отправились в Никольский, Башмаковский и Кузнецкий районы.

«Сейчас в области 327 школьных автобусов доставляют к месту учебы более 7 500 детей. Все машины соответствуют требованиям госстандарта», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото: minobr.pnzreg.ru
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