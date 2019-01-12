В школы Пензенской области поступили шесть новых микроавтобусов «Газель», приобретенных на средства из федерального бюджета.
Новый транспорт получили Каменский, Колышлейский, Камешкирский, Сосновоборский, Лунинский районы и Кузнецк.
В ближайшее время в учебные заведения области будет передано еще 11 автобусов ПАЗ.
В конце декабря 2018 года в регион поступила партия ПАЗов для перевозки школьников Бековского, Городищенского, Каменского, Лопатинского, Лунинского, Спасского и Пензенского районов.
Три школьных автобуса марки Ford отправились в Никольский, Башмаковский и Кузнецкий районы.
«Сейчас в области 327 школьных автобусов доставляют к месту учебы более 7 500 детей. Все машины соответствуют требованиям госстандарта», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.