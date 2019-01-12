12.01.2019 | 10:33

С 1 января сбором и вывозом мусора в областном центре занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы». Контролируют его работу администрации районов и городское управление ЖКХ.

Предприятие обслуживает свыше 700 контейнерных площадок, с которых вывозит как бытовые отходы, так и крупногабаритный мусор.

«Если вывоз производится несвоевременно или возникают другие нарекания к работе, жители могут обращаться в управление благоустройства и очистки по телефону 45-00-20», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Также в мэрии со ссылкой на управление ЖКХ уточнили, что с регоператором достигнута договоренность о вывозе елок, которые пензенцы после новогодних праздников относят на контейнерные площадки.