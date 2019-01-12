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Общество | В мэрии рассказали, куда пожаловаться на переполненные мусорные контейнеры

12.01.2019|10:33
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С 1 января сбором и вывозом мусора в областном центре занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы». Контролируют его работу администрации районов и городское управление ЖКХ.

Предприятие обслуживает свыше 700 контейнерных площадок, с которых вывозит как бытовые отходы, так и крупногабаритный мусор.

«Если вывоз производится несвоевременно или возникают другие нарекания к работе, жители могут обращаться в управление благоустройства и очистки по телефону 45-00-20», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Также в мэрии со ссылкой на управление ЖКХ уточнили, что с регоператором достигнута договоренность о вывозе елок, которые пензенцы после новогодних праздников относят на контейнерные площадки.

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Гость|12.01.2019 11:49|

Контейнер не вывозится это понятно куда звонить. А куда звонить,если после вывоза контейнера вокруг площадки мусор раскиданный остаётся?! Тариф подняли,а что изменилось в качестве услуг по вывозу мусора?!

Имя: Гость
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