С 1 января сбором и вывозом мусора в областном центре занимается региональный оператор ООО «Управление благоустройства и очистки г. Пензы». Контролируют его работу администрации районов и городское управление ЖКХ.
Предприятие обслуживает свыше 700 контейнерных площадок, с которых вывозит как бытовые отходы, так и крупногабаритный мусор.
«Если вывоз производится несвоевременно или возникают другие нарекания к работе, жители могут обращаться в управление благоустройства и очистки по телефону 45-00-20», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Также в мэрии со ссылкой на управление ЖКХ уточнили, что с регоператором достигнута договоренность о вывозе елок, которые пензенцы после новогодних праздников относят на контейнерные площадки.
Контейнер не вывозится это понятно куда звонить. А куда звонить,если после вывоза контейнера вокруг площадки мусор раскиданный остаётся?! Тариф подняли,а что изменилось в качестве услуг по вывозу мусора?!