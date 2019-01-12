Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 янв 2019|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Общество | Сотрудники ГУ МЧС напомнили жителям Первомайского района о безопасности

12.01.2019|17:45
Печать

Практически каждый день жители Пензенской области гибнут в огне. Об этом сообщили сотрудники регионального управления МЧС, отправляясь в очередной профилактический рейд по частному сектору.

Дом на улице Ватутина еще не успели восстановить после декабрьского пожара. Хозяина строения на месте не оказалось. О деталях произошедшего рассказала соседка погорельца.

«Он оставил себе электрическую грелку... или не электрическую грелку... вообще непонятно что, он там пьяный, по актам - у него электрическая грелка», - рассказала женщина.

В доме Татьяны Васильевой недавно установили новый газовый котел. Пенсионерка уже успела оценить преимущество современного отопительного прибора.

«Тепло! Это там еще маловато, наверное, включено отопление», - отметила горожанка.

Сотрудники отдела надзорной деятельности раздали жителям Первомайского района памятки. Тем, кого не удалось застать дома, листовки с указанием правил пользования отопительными приборами и основными действиями в случае ЧП положили в почтовые ящики.

«Хочется обратиться к гражданам, чтобы они не оставляли без присмотра и ни в коем случае не эксплуатировали неисправные электроприборы, отопительные приборы, а также были осторожны с газовым оборудованием. Если чувствуют даже небольшой запах газа, необходимо сразу же звонить в службу газа либо в МЧС по телефону 01 либо 112 (с сотового телефона)», - предупредил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

Застройка в районе плотная, и в случае возникновения огня пострадать может не один дом.

Спасатели обратились и к автомобилистам.

«В зимнее время у нас усложняется обстановка на дорогах на проездных путях, то есть граждане начинают парковать машины так, что специальная техника не может проехать к месту тушения, из-за чего увеличивается время реагирования», - сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 3 г. Пензы Андрей Матюшенко.

Такие профилактические рейды проводятся регулярно в разных районах города. Их главная цель - спасение человеческих жизней путем профилактического информирования граждан.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 