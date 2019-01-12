12.01.2019 | 17:45

Практически каждый день жители Пензенской области гибнут в огне. Об этом сообщили сотрудники регионального управления МЧС, отправляясь в очередной профилактический рейд по частному сектору.

Дом на улице Ватутина еще не успели восстановить после декабрьского пожара. Хозяина строения на месте не оказалось. О деталях произошедшего рассказала соседка погорельца.

«Он оставил себе электрическую грелку... или не электрическую грелку... вообще непонятно что, он там пьяный, по актам - у него электрическая грелка», - рассказала женщина.

В доме Татьяны Васильевой недавно установили новый газовый котел. Пенсионерка уже успела оценить преимущество современного отопительного прибора.

«Тепло! Это там еще маловато, наверное, включено отопление», - отметила горожанка.

Сотрудники отдела надзорной деятельности раздали жителям Первомайского района памятки. Тем, кого не удалось застать дома, листовки с указанием правил пользования отопительными приборами и основными действиями в случае ЧП положили в почтовые ящики.

«Хочется обратиться к гражданам, чтобы они не оставляли без присмотра и ни в коем случае не эксплуатировали неисправные электроприборы, отопительные приборы, а также были осторожны с газовым оборудованием. Если чувствуют даже небольшой запах газа, необходимо сразу же звонить в службу газа либо в МЧС по телефону 01 либо 112 (с сотового телефона)», - предупредил заместитель начальника отдела ГУ МЧС России по Пензенской области Андрей Алпатов.

Застройка в районе плотная, и в случае возникновения огня пострадать может не один дом.

Спасатели обратились и к автомобилистам.

«В зимнее время у нас усложняется обстановка на дорогах на проездных путях, то есть граждане начинают парковать машины так, что специальная техника не может проехать к месту тушения, из-за чего увеличивается время реагирования», - сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной части № 3 г. Пензы Андрей Матюшенко.

Такие профилактические рейды проводятся регулярно в разных районах города. Их главная цель - спасение человеческих жизней путем профилактического информирования граждан.