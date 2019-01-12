Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|12 янв 2019|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Общество | Пензенцы попали на прием к специалистам узкого профиля

12.01.2019|17:19
Печать

Воспитательница детского сада Елена Голумина от всего сердца была благодарна за визит к кардиологу.

«Обычно записываешься и приходишь в нужный день, когда ты записался. А сейчас мне позвонили, зная, что я записана на такой-то день, и предложили прийти в другой день, если есть такая возможность. Мне очень удобно, я пришла», - рассказала Елена Голумина.

Это первая акция «Здоровая суббота» в новом году. Но даже за один день можно помочь многим, уверена кандидат медицинских наук Ольга Гречишкина.

«У нас приходили пациенты, которых мы госпитализировали по скорой помощи. То есть они нуждались даже в оказании экстренной медицинской помощи, госпитализировались в кардиологические отделения и даже были прооперированы, такие у нас случаи были.

Приходят в субботу те, которые не могут прийти среди недели - работают и не могут отпроситься с работы в силу каких-то причин», - рассказала врач-кардиолог городской поликлиники № 1.

В субботу, 12 января, принимали два специалиста узкого профиля - кардиолог и гастроэнтеролог. У обоих увеличился поток людей, жалующихся на здоровье. Перепады погоды не самым лучшим образом влияют на тех, кто страдает гипертонией, ишемической болезнью сердца, а нетипичное меню иногда оставляет о себе не лучшие воспоминания.

«В основном это тяжесть в правом, в левом подреберье, это тошнота и изжога, неприятные ощущения в брюшной полости, проблемы со стулом. Конечно, многие пациенты отмечают, что это связано с праздниками», - сообщила врач-гастроэнтеролог городской поликлиники № 1 Наталья Волкова.

Узнать, какие специалисты будут принимать в следующую акцию, и записаться на прием можно по телефону 999-130.

0
0
0
0
 
Гость|12.01.2019 19:01|

Маразм. А в другие дни типа хрен попадете?

Гость|12.01.2019 19:16|

Люди благодарны уже за то,что попали на приём. Какие результаты приема-это второстепенной. Главное на приём попасть. Господь снизошел. Каждый год сумасшедший конкурс в мёд,а врачей днём с огнём не сыщешь. Так каких специалистов готовят эти медвузы.

Гость|12.01.2019 19:40|

это результат всех реформ. Дальше будет ещё хуже вплоть до распада россии

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 