12.01.2019 | 17:19

Воспитательница детского сада Елена Голумина от всего сердца была благодарна за визит к кардиологу.

«Обычно записываешься и приходишь в нужный день, когда ты записался. А сейчас мне позвонили, зная, что я записана на такой-то день, и предложили прийти в другой день, если есть такая возможность. Мне очень удобно, я пришла», - рассказала Елена Голумина.

Это первая акция «Здоровая суббота» в новом году. Но даже за один день можно помочь многим, уверена кандидат медицинских наук Ольга Гречишкина.

«У нас приходили пациенты, которых мы госпитализировали по скорой помощи. То есть они нуждались даже в оказании экстренной медицинской помощи, госпитализировались в кардиологические отделения и даже были прооперированы, такие у нас случаи были.

Приходят в субботу те, которые не могут прийти среди недели - работают и не могут отпроситься с работы в силу каких-то причин», - рассказала врач-кардиолог городской поликлиники № 1.

В субботу, 12 января, принимали два специалиста узкого профиля - кардиолог и гастроэнтеролог. У обоих увеличился поток людей, жалующихся на здоровье. Перепады погоды не самым лучшим образом влияют на тех, кто страдает гипертонией, ишемической болезнью сердца, а нетипичное меню иногда оставляет о себе не лучшие воспоминания.

«В основном это тяжесть в правом, в левом подреберье, это тошнота и изжога, неприятные ощущения в брюшной полости, проблемы со стулом. Конечно, многие пациенты отмечают, что это связано с праздниками», - сообщила врач-гастроэнтеролог городской поликлиники № 1 Наталья Волкова.

Узнать, какие специалисты будут принимать в следующую акцию, и записаться на прием можно по телефону 999-130.