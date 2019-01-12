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Общество | Пензенские школьники сразились в чемпионате по куборо

12.01.2019|18:34
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Учащиеся 5-7-х классов гимназии № 44 сразились в чемпионате по куборо. Это игра в кубики с интеллектуальным подходом.

«Ребят ждет три испытания впереди - это эстафета, конструирование и индивидуальное первенство по настольной игре триквей. С правилами ребята ознакомятся на месте, никакими определенными навыками обладать не нужно», - рассказала заместитель директора гимназии № 44 г. Пензы Елена Егорова.

Задания и в самом деле были незамысловатые, но усилия приложить все-таки пришлось.

Эта игра зародилась в Германии, пензенские педагоги надеются, что она принесет пользу и российским детям.

«Направлена она на развитие пространственного мышления, самое главное - развивает метапредметные навыки. Нельзя сказать, что эта игра по какому-то одному предмету: задействованы логика, физика, математика, геометрия, черчение - разные навыки у детей развиваются и проверяются», - добавила Елена Егорова.

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Гость|12.01.2019 19:31|

в сиднезолесе прошел чемпионат мира по спинерам

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