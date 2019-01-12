12.01.2019 | 11:50

Долги по алиментам едва не лишили одного из жителей Пензы возможности отдохнуть в новогодние каникулы за рубежом. Отец задолжал своему 13-летнему сыну 33 тысячи рублей, поэтому судебные приставы ограничили ему выезд за пределы России.

«Новогодние каникулы вне дома были важнее, и долг был оплачен полностью», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Еще один житель областного центра задолжал 13-летней дочери 74 тысячи рублей. Его пришлось ограничить в водительских правах, чтобы он, получив соответствующее постановление, рассчитался с долгом.

«Возможно, в 2019 году многие родители осознают значимость детей в их жизни и погасят задолженности перед ними, хотя бы и с помощью принудительных мер судебных приставов», - подытожили в пресс-службе ведомства.