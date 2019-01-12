12.01.2019 | 13:20

14 января в правительстве Пензенской области обсудят несколько вопросов: использование спортивных объектов, итоги месячника борьбы с контрафактным алкоголем, оказание медицинской помощи.

Об этом написал губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

«В понедельник на оперативном совещании заслушаю информацию об эффективности использования бассейнов, ФОКов, спортплощадок. Подведем итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Мне важно услышать объективное мнение жителей по вопросам и конструктивные предложения», - сообщает он.

Глава региона дал адрес электронной почты, на которую пензенцы могут присылать свои предложения.

«Также одна из самых важных наших задач сегодня - повышение качества и доступности медпомощи, создание лучших условий для людей. И мнение граждан по этому вопросу для меня очень важно. Пишите предложения в комментариях или на почту vopros058@bk.ru. Все просматриваю лично», - обратился он к неравнодушным жителям Сурского края.