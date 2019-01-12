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Общество | Губернатор призвал пензенцев делиться мнением о качестве медпомощи

12.01.2019|13:20
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14 января в правительстве Пензенской области обсудят несколько вопросов: использование спортивных объектов, итоги месячника борьбы с контрафактным алкоголем, оказание медицинской помощи.

Об этом написал губернатор Иван Белозерцев на своей странице в Twitter.

«В понедельник на оперативном совещании заслушаю информацию об эффективности использования бассейнов, ФОКов, спортплощадок. Подведем итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя. Мне важно услышать объективное мнение жителей по вопросам и конструктивные предложения», - сообщает он.

Глава региона дал адрес электронной почты, на которую пензенцы могут присылать свои предложения.

«Также одна из самых важных наших задач сегодня - повышение качества и доступности медпомощи, создание лучших условий для людей. И мнение граждан по этому вопросу для меня очень важно. Пишите предложения в комментариях или на почту vopros058@bk.ru. Все просматриваю лично», - обратился он к неравнодушным жителям Сурского края.

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Гость|12.01.2019 13:54|

Анекдот лови:

Мальчик, как тебя зовут?

— Игор!

В честь дедушки?

— Нет, в честь Олимпийских Игр.

Гость|12.01.2019 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Подведем итоги месячника по борьбе с нелегальным оборотом алкоголя.
где вино в полторашках из Бекова 777

куды оно пропало

мармеладом сыт небудеш

Гость|12.01.2019 13:58|

Уже слепой становлюсь читаю название новости губернатор предложил пензенцев посылать его а оказывается не так посылать ему

Гость|12.01.2019 13:59|

одна из самых важнейших задач

наполнение бюджета денежной массой

и создание новых рабочих мест

небудет денег и никакие современные томографы и иную современную медтехнику некупите

а деньги появляются тогда когда экономика работает

т.е. производит, изготавливает товары, продукты

Гость|12.01.2019 14:05|

шлите письма и предложения и комментарии мелким подчерком

единственный кто качественно и результативно работает в Пензенской области это ФСБ

Гость|12.01.2019 15:31|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОПРОС:"БОРДЮРЫ КАКОГО ТИПА И КАКОЙ МАРКИ БУДУТ ДОПУСКАТЬСЯ НА УСТАНОВКУ(ДОПУЩЕНЫ ДО АУКЦИОНА) В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЭТОМ ГОДУ?БУДЕТ ЛИ РАЗВИВАТЬСЯ СЕТЬ АВТОМОЕК ПО ГОРОДУ?"

СПАСИБО.

Гость|12.01.2019 15:32|

А где установили остановки с подогревом? Или это как всегда шутка.

Гость|12.01.2019 15:34|

Четвёртый год ни одного конкретного дела. Одни призывы.Хорошо хоть Кузьмич задел оставил

Гость|12.01.2019 15:38|

А пандус на Володарского

Гость|12.01.2019 15:46|

Пусть почитает этот и другие форумы, найдёт кучу предложений, ему на 5 жизней хватит все это выполнять. Заодно и мнение людей о себе и подчинённых узнает.

Гость|12.01.2019 15:55|

В здравом уме можно дома в один цвет покрасить?

Гость|12.01.2019 15:58|

Да люди надеялись, но увы

Гость|12.01.2019 16:01|

Ещё немного осталось потерпеть. Может новый будет что то делать

Гость|12.01.2019 16:02|

Зачем !!! Вспомните пенсионную реформу , комсомольский парк и т д Игры в демократию?

Гость|12.01.2019 16:07|

Да, власть с этими рехформами обгадилась выше крыши, Чо теперь спрашивать, да идите вы лесом.

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Имя: Гость
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