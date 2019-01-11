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Общество | Жители Шуиста в новогодние праздники остались без катка

11.01.2019|14:46
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Юные звезды фигурного катания рискуют коньками и собственным здоровьем на неровной поверхности небольшого расчищенного пятачка.

Но летом льда не будет, а кататься хочется, поэтому девочки полосуют снежное поле, возможно, мечтая стать такими же, как призеры Олимпийских игр.

На таком льду главное - не споткнуться и не упасть. На нем вполне комфортно чувствуют себя пешеходы: для них каток на улице Клары Цеткин, рядом со стадионом «Спартак», - отличная прогулочная площадка.

Наталья Васильевна привела внука, вспомнив, как сама развлекалась в детстве.

«На речках катались. У нас катков не было, так, стадион зальют кое-как, и все катались и были довольны. Сейчас, конечно, лучше делается для молодежи», - рассказала Наталья Васильевна.

Но в этом случае бабушка разочарована.

«Мы в прошлом году были - здесь все было залито, все абсолютно. А сейчас - почему-то половина», - отметила женщина.

Стадион подконтролен Пензенскому технологическому университету.

По данным ИА «ПензаИнформ», к 11 января каток привели в порядок.

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