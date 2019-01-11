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Общество | Юрий Ильин предупредил коммунальщиков о грядущем снегопаде

11.01.2019|12:28
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В пятницу, 11 января, на совещании в администрации Пензы заместитель мэра Юрий Ильин предупредил о том, что в этот день ожидается очередной снегопад, поэтому следует приложить все усилия, чтобы не создать горожанам дополнительных неудобств.

«Районным администрациям нужно взаимодействовать с МУП «Пензадормост». Направляйте заявки на очистку тротуаров, обратите внимание на частный сектор. Пусть подрядные организации занимаются уборкой снега для расширения проезжей части улиц», - поставил он задачу.

Он также акцентировал внимание на состоянии остановок, парковок, участков на границах территорий ТСЖ или УК.

Заместитель главы администрации города Сергей Волков отметил, что сейчас дороги в Пензе приведены в нормативное состояние, однако необходима их качественная очистка, расширение проезжей части. Главное же, на что нужно обратить внимание, - дворы.

Ранее сотрудники Госжилстройтехинспекции выявили в Пензе 65 дворов, в которых снег не расчищен, а с крыш домов не удалены снег и сосульки.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|11.01.2019 12:42|

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 11 января, на совещании в администрации Пензы заместитель мэра Юрий Ильин предупредил о том, что в этот день ожидается очередной снегопад,
Где снегопад, Йура?

Гость|11.01.2019 12:44|

Ильин уже в гидрометеоцентре ?

Гость|11.01.2019 12:45|

Пророк, чтоб его....

Гость|11.01.2019 12:50|

А дениска все сумку ему носит?

Гость|11.01.2019 12:52|

ВАНГА в натуре.

Гость|11.01.2019 12:53|

СПАСИБО ЮРЕ!

Имя: Гость
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