В пятницу, 11 января, на совещании в администрации Пензы заместитель мэра Юрий Ильин предупредил о том, что в этот день ожидается очередной снегопад, поэтому следует приложить все усилия, чтобы не создать горожанам дополнительных неудобств.
«Районным администрациям нужно взаимодействовать с МУП «Пензадормост». Направляйте заявки на очистку тротуаров, обратите внимание на частный сектор. Пусть подрядные организации занимаются уборкой снега для расширения проезжей части улиц», - поставил он задачу.
Он также акцентировал внимание на состоянии остановок, парковок, участков на границах территорий ТСЖ или УК.
Заместитель главы администрации города Сергей Волков отметил, что сейчас дороги в Пензе приведены в нормативное состояние, однако необходима их качественная очистка, расширение проезжей части. Главное же, на что нужно обратить внимание, - дворы.
Ранее сотрудники Госжилстройтехинспекции выявили в Пензе 65 дворов, в которых снег не расчищен, а с крыш домов не удалены снег и сосульки.
penzainform.ru писал(a):Где снегопад, Йура?