11.01.2019 | 12:28

В пятницу, 11 января, на совещании в администрации Пензы заместитель мэра Юрий Ильин предупредил о том, что в этот день ожидается очередной снегопад, поэтому следует приложить все усилия, чтобы не создать горожанам дополнительных неудобств.

«Районным администрациям нужно взаимодействовать с МУП «Пензадормост». Направляйте заявки на очистку тротуаров, обратите внимание на частный сектор. Пусть подрядные организации занимаются уборкой снега для расширения проезжей части улиц», - поставил он задачу.

Он также акцентировал внимание на состоянии остановок, парковок, участков на границах территорий ТСЖ или УК.

Заместитель главы администрации города Сергей Волков отметил, что сейчас дороги в Пензе приведены в нормативное состояние, однако необходима их качественная очистка, расширение проезжей части. Главное же, на что нужно обратить внимание, - дворы.

Ранее сотрудники Госжилстройтехинспекции выявили в Пензе 65 дворов, в которых снег не расчищен, а с крыш домов не удалены снег и сосульки.