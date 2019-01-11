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Общество | В Заречном вновь будут действовать ярмарки выходного дня

11.01.2019|11:16
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В субботу, 12 января, в Заречном пройдет первая в этом году ярмарка. Как и раньше, она будет размещаться на улице Озерской, между Заречной и проспектом 30-летия Победы.

На ярмарке зареченцы смогут купить свежее мясо, рыбу, молочные продукты, овощи, фрукты, мед и другие товары.

Портал «Заречье сегодня» напомнил жителям закрытого города, что в этом сезоне торговля будет проходить не еженедельно, а раз в две недели. Такой режим связан с просьбами предпринимателей: по их отзывам, еженедельная торговля снижает посещаемость ярмарок и уменьшает выручку.

В январе это будут 12-е и 26-е числа, в феврале - 9-е и 23-е. Последняя в этом сезоне ярмарка выходного дня запланирована на 9 марта.

Источник — фото: zarpressa.ru
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Гость|11.01.2019 12:54|

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