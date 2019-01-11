11.01.2019 | 14:17

В ближайшие выходные зареченцев ждет насыщенная культурная программа, включающая дворовые праздники, спектакли и прощание с елкой. Об этом сообщает портал «Заречье сегодня».

В субботу, 12 января, в 11:00 юных горожан и их родителей ждут на спектакле «Аленький цветочек» в ТЮЗе. В 14:00 на улице Ленина, 40, пройдет зимний праздник двора, на который приглашают всех желающих.

В 17:00 в большом зале ДК «Современник» состоится сольный концерт студии популярной музыки «Элон».

В воскресенье, 13 января, в 11:00 в Центре здоровья и досуга начнется музыкальная елка для детей «В гостях у Снежной королевы». В 14:30 на проспекте Мира, 88, пройдет праздник двора.

В 16:00 в центральном парке «Заречье» горожан ждут на праздник прощания с новогодним деревом «До свидания, елка!».

В 18:00 ТЮЗ покажет зареченцам спектакль «Ночь перед Рождеством».