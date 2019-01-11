11.01.2019 | 09:14

В санатории «Надежда», расположенном в селе Ульяновка Кузнецкого района, планируют завершить строительство спального корпуса и столовой.

Санаторий заключил договор на разработку проектно-сметной документации с организацией «Пензгражданпроект». Изготовление документации и осуществление экспертизы ремонта и реконструкции финансируются из областного бюджета.

«В 2015-2017 годах в «Надежде» была проведена масштабная реконструкция, на которую было направлено из бюджета области порядка 25 миллионов рублей. Были отремонтированы водолечебный корпус, бассейн, спортзал, актовый зал и зимний сад, закуплено новое медицинское оборудование», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Нужно увеличивать номерной фонд пензенских санаториев и создавать дополнительные рабочие места. Меня радует, что растет число людей, выбирающих наши здравницы», - констатировал губернатор Иван Белозерцев.

Ранее глава региона призвал подчиненных отдыхать в санаториях Пензенской области.

«Я настоятельно рекомендую членам правительства, главам администраций городских округов и районов хотя бы неделю отпуска поправлять здоровье в наших санаториях. Больше - можно, меньше - нельзя. Уверен, что вы получите огромное удовольствие от отдыха и лечебных процедур», - посоветовал он в декабре 2017 года.