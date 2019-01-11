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Общество | В санатории «Надежда» реконструируют спальный корпус и столовую

11.01.2019|09:14
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В санатории «Надежда», расположенном в селе Ульяновка Кузнецкого района, планируют завершить строительство спального корпуса и столовой.

Санаторий заключил договор на разработку проектно-сметной документации с организацией «Пензгражданпроект». Изготовление документации и осуществление экспертизы ремонта и реконструкции финансируются из областного бюджета.

«В 2015-2017 годах в «Надежде» была проведена масштабная реконструкция, на которую было направлено из бюджета области порядка 25 миллионов рублей. Были отремонтированы водолечебный корпус, бассейн, спортзал, актовый зал и зимний сад, закуплено новое медицинское оборудование», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

«Нужно увеличивать номерной фонд пензенских санаториев и создавать дополнительные рабочие места. Меня радует, что растет число людей, выбирающих наши здравницы», - констатировал губернатор Иван Белозерцев.

Ранее глава региона призвал подчиненных отдыхать в санаториях Пензенской области.

«Я настоятельно рекомендую членам правительства, главам администраций городских округов и районов хотя бы неделю отпуска поправлять здоровье в наших санаториях. Больше - можно, меньше - нельзя. Уверен, что вы получите огромное удовольствие от отдыха и лечебных процедур», - посоветовал он в декабре 2017 года.

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Гость|11.01.2019 10:24|

"...Меня радует,что растет число людей посещающих наши здравницы..."

Ну пока,а я на Кавминводы...

Да и члены правительства области,наверное, тоже.

Гость|11.01.2019 10:42|

Втюхивают бюджетные средства в частный бизнес

Гость|11.01.2019 10:59|

Прокуратура усомнилась в необходимости выделения из бюджета Пензенской области 12 млн. рублей в качестве взноса в уставный капитал ООО «Санаторий «Надежда». Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Марина Забара в ходе заседания комитета областного Законодательного собрания по госстроительству и вопросам местного самоуправления.

«Были получены замечания прокуратуры Пензенской области в части эффективности направления средств бюджета в уставный капитал ООО «Санаторий «Надежда» в сумме 12 млн. рублей», — сказала она.

Марина Забара пояснила, что после этого департамент госимущества Пензенской области и министерство экономики региона провели совместную проверку, по результатам которой выделение бюджетных средств на данные цели признано целесообразным.

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