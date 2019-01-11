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Общество | В Пензе распахнул двери для прихожан новый храм

11.01.2019|17:02
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В Пензе появился храм во имя вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Его построили в микрорайоне Север, процесс длился два года.

Теперь молитвенный дом распахнул свои двери для прихожан: 5 января состоялось первое богослужение, потом там отметили Рождество.

«Именно этот храм является в городе и области основным, где совершаются богослужения с сурдопереводом, так как настоятель храма священник Владислав Тараканов - духовник общины глухих и слабослышащих людей Пензенского отделения Всероссийского общества глухих», - сообщили в Пензенской епархии.

Богослужения в новом храме проводятся только вечером в пятницу, утром и вечером в субботу и утром в воскресенье, так как отделочные работы еще не закончены.

«Вечернее богослужение - в 16:00, литургия - в 8:00. Ежедневно работает церковная лавка», - добавили в епархии.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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penzainform.ru|11.01.2019 17:25|

В Пензе появился храм во имя вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Его построили в микрорайоне Север, процесс длился два года.

Теперь молитвенный дом распахнул свои двери для прихожан: 5 января состоялось первое богослужение, потом там отметили Рождество.

{PHOTO:2}

«Именно этот храм является в городе и области основным, где совершаются богослужения с сурдопереводом, так как настоятель храма священник Владислав Тараканов - духовник общины глухих и слабослышащих людей Пензенского отделения Всероссийского общества глухих», - сообщили в Пензенской епархии.

{PHOTO:3}

Богослужения в новом храме проводятся только вечером в пятницу, утром и вечером в субботу и утром в воскресенье, так как отделочные работы еще не закончены.

«Вечернее богослужение - в 16:00, литургия - в 8:00. Ежедневно работает церковная лавка», - добавили в епархии.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|11.01.2019 17:28|

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Гость|11.01.2019 17:28|

Храмов всё больше, прихожан всё меньше. Не несут уже деньги попам.

Гость|11.01.2019 17:28|

penzainform.ru писал(a):

Ежедневно работает церковная лавка

Имя: Гость
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