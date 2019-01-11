Пенсионеры Октябрьского района не стали ждать наступления старого Нового года и отметили его заранее. Они вообще спешат жить.
«Скажите дружно: ждали?» - спросил Дед Мороз.
«Ждали!» - ответили собравшиеся.
«А бокалы наполняли? Так наполните!» - предложил Дед.
Не так просто оказалось это сделать: даже в руках бывалого мужчины бутылка с шампанским держалась стойко. А на праздничном столе стояли приготовленные своими руками оливье, сельдь под «шубой», компот - в общем, как дома и как в детстве.
Пенсионеры вспомнили новогодние песни и, не удержавшись, пустились в пляс.
«Нам с оператором Николаем Егоровым по 46 лет. Чтобы попасть в эту компанию, нужно дожить до 65. Эх, дожить бы...» - отметил журналист 11 канала Александр Сботов.