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Общество | В Пензе пенсионеры заранее отпраздновали старый Новый год

11.01.2019|16:46
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Пенсионеры Октябрьского района не стали ждать наступления старого Нового года и отметили его заранее. Они вообще спешат жить.

«Скажите дружно: ждали?» - спросил Дед Мороз.

«Ждали!» - ответили собравшиеся.

«А бокалы наполняли? Так наполните!» - предложил Дед.

Не так просто оказалось это сделать: даже в руках бывалого мужчины бутылка с шампанским держалась стойко. А на праздничном столе стояли приготовленные своими руками оливье, сельдь под «шубой», компот - в общем, как дома и как в детстве.

Пенсионеры вспомнили новогодние песни и, не удержавшись, пустились в пляс.

«Нам с оператором Николаем Егоровым по 46 лет. Чтобы попасть в эту компанию, нужно дожить до 65. Эх, дожить бы...» - отметил журналист 11 канала Александр Сботов.

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