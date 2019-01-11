11.01.2019 | 17:36

Живет и работает Петра творение - на протяжении почти трех столетий оно стоит на страже законности и правопорядка.

Руководитель регионального ведомства Наталья Канцерова открыла торжественное заседание, посвященное 297-летию образования российской прокуратуры.

«За это время она стала одним из основных правозащитных институтов, и уровень доверия населения к нашей работе - тому подтверждение. Из года в год растет число обращений граждан за защитой своих прав. Только в минувшем году в органах прокуратуры области их рассмотрено более 29 000», - отметила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Надеюсь, что и наступивший год будет для вас удачным. Конечно, трудностей много, они были, есть и будут, тем более на органы прокуратуры сейчас все больше и больше возлагается функций», - подчеркнул прокурор Пензенской области в 1990-2000 гг. Виктор Костяев.

По словам губернатора, одна из важнейших задач - борьба с нечистыми на руку и недобросовестными чиновниками.

«Они у нас есть, к сожалению, и коррупция есть, но надо делать все для того, чтобы ее было меньше, и выявлять тех людей, которые занимаются этим злом. Они у нас тоже, к сожалению, есть и были в 2018 году», - рассказал Иван Белозерцев.

«Современная прокуратура - это важнейшее звено в правоохранительной системе страны, скрепляющее и координирующее весь силовой блок, его работу. А порой, как мы говорим, вы находитесь на острие атаки», - отметил начальник УФСБ России по Пензенской области Сергей Сизов.

В связи с профессиональным праздником за продолжительную и безупречную службу в органах и учреждениях прокуратуры лучшие работники ведомства и ветераны получили награды.