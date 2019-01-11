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Общество | Приставы заставляют пензяков платить алименты, мешая им продавать машины

11.01.2019|17:16
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Судебные приставы вынудили двоих пензенцев выплатить алименты на малолетних сыновей, наложив запрет на регистрационные действия в отношении их автомобилей.

В первом случае молодой мужчина задолжал по состоянию на конец 2018 года более 100 000 рублей полуторагодовалому сыну. «Беседы с приставом начинались и заканчивались еще свежими воспоминаниями о несостоявшемся браке и приводили к агрессивному отказу содержать ребенка в полном объеме», - отметили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Однако когда исполнители судебных решений ограничили должника в регистрационных действиях в отношении Renault Logan 2008 года выпуска, он изменил мнение и выплатил алименты.

Во втором случае пензенец задолжал 4-летнему сыну 104 000 рублей. Расставаться с деньгами он не планировал, но захотел продать машину.

«Удачно найденный покупатель не был готов к запрету, поэтому долг сынишке был погашен», - сообщили в управлении.

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Гость|11.01.2019 17:41|

Э-э-м... Засада.

Вот так покупаешь машину, составляешь и подписываешь договор, отдаешь деньги, получаешь расписку, ключи, ПТС и СОР. Едешь в ГИБДД регистрировать и опа... (даже если в договоре есть пункт о гарантиях продавца о том, что нет залога, ареста, споров и т.д.)

Гость|11.01.2019 18:50|

Надо заранее пробивать по благодаря приставов и банков машины

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