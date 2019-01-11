11.01.2019 | 17:16

Судебные приставы вынудили двоих пензенцев выплатить алименты на малолетних сыновей, наложив запрет на регистрационные действия в отношении их автомобилей.

В первом случае молодой мужчина задолжал по состоянию на конец 2018 года более 100 000 рублей полуторагодовалому сыну. «Беседы с приставом начинались и заканчивались еще свежими воспоминаниями о несостоявшемся браке и приводили к агрессивному отказу содержать ребенка в полном объеме», - отметили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Однако когда исполнители судебных решений ограничили должника в регистрационных действиях в отношении Renault Logan 2008 года выпуска, он изменил мнение и выплатил алименты.

Во втором случае пензенец задолжал 4-летнему сыну 104 000 рублей. Расставаться с деньгами он не планировал, но захотел продать машину.

«Удачно найденный покупатель не был готов к запрету, поэтому долг сынишке был погашен», - сообщили в управлении.