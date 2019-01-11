11.01.2019 | 15:08

Жительница Пензы обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор аренды на свою лошадь и взыскать со второй стороны материальный ущерб, а в итоге осталась ни с чем.

Женщина сообщила суду, что 23 июня 2017 года заключила с Пензенским городским казачьим обществом (ПГКО) в лице вахмистра - помощника атамана по работе с молодежью договор аренды лошади и 7 июля передала ее представителю общества.

7 мая 2018 года пензячка попросила вернуть животное, но требование проигнорировали. Она направила претензию - письмо вернулось без ответа.

Тогда женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть спорный договор и взыскать с ПГКО более 200 000 рублей: 120 000 - стоимость лошади, 50 000 - стоимость жеребенка, 30 000 - компенсация морального вреда, 3 000 - цена экспертизы по определению стоимости жеребенка, расходы по уплате госпошлины.

Изучив материалы дела, суд отказал пензячке в удовлетворении требований, не признав договор аренды лошади заключенным.

«В договоре не были согласованы существенные условия (условие о предмете договора - не указан инвентарный номер животного, отсутствует условие о размере арендной платы). Кроме того, договор заключен и подписан стороной арендатора, не имеющей на то полномочий.

Истцом не представлено доказательств передачи объекта договора аренды арендатору и исполнения договора аренды. Более того, в спорном договоре указано, что ПГКО ответственности за содержание и жизнь данного животного не несет.

Истцом также не представлено доказательств по требованию о взыскании с ответчика стоимости жеребенка, в спорном договоре речь идет только о лошади», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда г. Пензы.