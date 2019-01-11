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Общество | Пензячка потеряла лошадь, отдав ее в аренду

11.01.2019|15:08
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Жительница Пензы обратилась в суд, чтобы расторгнуть договор аренды на свою лошадь и взыскать со второй стороны материальный ущерб, а в итоге осталась ни с чем.

Женщина сообщила суду, что 23 июня 2017 года заключила с Пензенским городским казачьим обществом (ПГКО) в лице вахмистра - помощника атамана по работе с молодежью договор аренды лошади и 7 июля передала ее представителю общества.

7 мая 2018 года пензячка попросила вернуть животное, но требование проигнорировали. Она направила претензию - письмо вернулось без ответа.

Тогда женщина обратилась в суд, чтобы расторгнуть спорный договор и взыскать с ПГКО более 200 000 рублей: 120 000 - стоимость лошади, 50 000 - стоимость жеребенка, 30 000 - компенсация морального вреда, 3 000 - цена экспертизы по определению стоимости жеребенка, расходы по уплате госпошлины.

Изучив материалы дела, суд отказал пензячке в удовлетворении требований, не признав договор аренды лошади заключенным.

«В договоре не были согласованы существенные условия (условие о предмете договора - не указан инвентарный номер животного, отсутствует условие о размере арендной платы). Кроме того, договор заключен и подписан стороной арендатора, не имеющей на то полномочий.

Истцом не представлено доказательств передачи объекта договора аренды арендатору и исполнения договора аренды. Более того, в спорном договоре указано, что ПГКО ответственности за содержание и жизнь данного животного не несет.

Истцом также не представлено доказательств по требованию о взыскании с ответчика стоимости жеребенка, в спорном договоре речь идет только о лошади», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда г. Пензы.

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Гость|11.01.2019 15:24|

получается, что ряженные украли у нее лошадь?

Гость|11.01.2019 15:25|

Какие у нас могут быть казаки, вахмистр, чуть не обоссался от смеха читая, сборище алкашей и аферистов ряженных.

Гость|11.01.2019 15:26|

"Изучив материалы дела, суд отказал пензячке в удовлетворении требований, не признав договор аренды лошади заключенным"

отлично, пусть тогда заяву катает на кражу или порчу/уничтожения имущества.

Как же наше государство нас защищает, сил нет. Да, не будучи юристом, передал кому то свое имущество, а тот безнаказанно его уничтожает или присваивает.

Гость|11.01.2019 15:26|

Гость писал(a):

получается, что ряженные украли у нее лошадь?
Хм.. Взяли чужое имущество и не собираются возвращать...

Что это если не кража?

Гость|11.01.2019 15:27|

Ну ряженные еще те халявщики. И это лишнее подтверждение.

Конокрады эти "казаки", хуже цыган!

Гость|11.01.2019 15:29|

Она еще эту лошадь на мясокомбинат в аренду сдала.

Гость|11.01.2019 15:33|

Не похоже на казаков. Что это такое, они воруют? Странно.

Гость|11.01.2019 15:44|

Гость писал(a):

Не похоже на казаков. Что это такое, они воруют? Странно.
Изучите внимательно историю этого "сообщества",ещё не то узнаете!

Гость|11.01.2019 15:50|

"«В договоре не были согласованы существенные условия (условие о предмете договора - не указан инвентарный номер животного"

Лошадям теперь тоже ИНН выдают?

Имя: Гость
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