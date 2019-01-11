В ХХ веке самому популярному слову вежливости даже праздник своей придумали: 11 января - Международный день «спасибо». Многие даже не замечают, когда его произносят. Оно стало обыденным и часто употребляемым среди воспитанных людей.
Доброе слово и кошке приятно, а уж тем более - человеку разумному. Для этого «спасибо» и существует. Среди тех, кого постоянно благодарят, можно выделить представителей самых разных профессий. Но в большей степени это относится к тем, кто работает с людьми на общественном транспорте, в магазинах, больницах.
«Говорят спасибо за качественную работу. Пациенты приходят и от нас ждут высокого качества; специалисты у нас работают, которые постоянно «в движении»; какие-то новые технологии приходят, мы это вводим в практику», - рассказала врач стоматолог-терапевт Элина Утина.
«Бывает так, что люди не находят что-то в Интернете, а находят это у нас и очень этому удивляются, скажем так, потому что мнение такое складывается о библиотеке, что тут особо ничего нет, а в Интернете можно найти массу всего. Именно поэтому нам говорят спасибо», - отметила библиотекарь Ирина Остроухова.
Однако, говоря спасибо, многие просто не догадываются, какой глубокий смысл кроется в этом, казалось бы, обыкновенном слове.
«Дело в том, что традиционно в России более распространенными (по крайней мере, до XVI-XVII столетия) были слова «благодарю», «спаси Бог». Сокращение от последнего - «спасибо» - подразумевало, что люди вкладывают максимальное ощущение благодарности тому, кому это говорили, максимальное, чего можно пожелать человеку, - его спасения, высшего блаженства, которое возможно для человека не только на земле, но и в Царствии Небесном», - подчеркнул первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.
После Октябрьской революции 1917 года слово «спасибо» на время ушло из обихода. Большевики предпочитали говорить «благодарю, товарищ!»
penzainform.ru писал(a):Вот трёт.
Если заглянуть в историю, то можно узнать, что сначала было словосочетание «Спаси Бог». Оно претерпело всего два изменения: срослось; потеряло окончание «г». Таким нехитрым способом появилось «спасибо». Слово, которое несильно полюбилось в российской глубинке. В немилость термин попал из-за того, что верующие люди не понимали, за что их должен спасать Бог. Резонно на вежливость они отвечали «не за что» или «пожалуйста» (пожалуй мне лучше сто рублей).
Люди сразу эту бесовщину отвергли.Сразу же.