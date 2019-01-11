11.01.2019 | 18:22

В ХХ веке самому популярному слову вежливости даже праздник своей придумали: 11 января - Международный день «спасибо». Многие даже не замечают, когда его произносят. Оно стало обыденным и часто употребляемым среди воспитанных людей.

Доброе слово и кошке приятно, а уж тем более - человеку разумному. Для этого «спасибо» и существует. Среди тех, кого постоянно благодарят, можно выделить представителей самых разных профессий. Но в большей степени это относится к тем, кто работает с людьми на общественном транспорте, в магазинах, больницах.

«Говорят спасибо за качественную работу. Пациенты приходят и от нас ждут высокого качества; специалисты у нас работают, которые постоянно «в движении»; какие-то новые технологии приходят, мы это вводим в практику», - рассказала врач стоматолог-терапевт Элина Утина.

«Бывает так, что люди не находят что-то в Интернете, а находят это у нас и очень этому удивляются, скажем так, потому что мнение такое складывается о библиотеке, что тут особо ничего нет, а в Интернете можно найти массу всего. Именно поэтому нам говорят спасибо», - отметила библиотекарь Ирина Остроухова.

Однако, говоря спасибо, многие просто не догадываются, какой глубокий смысл кроется в этом, казалось бы, обыкновенном слове.

«Дело в том, что традиционно в России более распространенными (по крайней мере, до XVI-XVII столетия) были слова «благодарю», «спаси Бог». Сокращение от последнего - «спасибо» - подразумевало, что люди вкладывают максимальное ощущение благодарности тому, кому это говорили, максимальное, чего можно пожелать человеку, - его спасения, высшего блаженства, которое возможно для человека не только на земле, но и в Царствии Небесном», - подчеркнул первый проректор Пензенской духовной семинарии протоиерей Николай Грошев.

После Октябрьской революции 1917 года слово «спасибо» на время ушло из обихода. Большевики предпочитали говорить «благодарю, товарищ!»