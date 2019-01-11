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Общество | Пензенским школьникам могут запретить приносить еду из дома

11.01.2019|17:10
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Роспотребнадзор решил запретить детям приносить в школу еду из дома. Ограничения содержатся в новых санитарных нормах и правилах питания, разработанных ведомством. Проект документа находится на стадии публичных обсуждений.

Родители пензенских учеников по-разному относятся к данной инициативе.

«Есть столовые. Я считаю, что это нормально. Конечно, целый день кто-то находится в школе и еще в кружках, то это не очень хорошо. А кто до обеда отучился и пошел домой - зачем еще с собой нести», - рассудила женщина.

«Приносили бутерброды с собой, плюшки, булки. Я отрицательно к этому отношусь. Запретят это или не запретят - это, конечно, дело Роспотребнадзора, но питание должно быть горячим, столовским», - подчеркнула горожанка.

Школьники тоже имеют свое мнение.

«Может быть, у человека иммунитет выработан только к домашней пище. Может, он не хочет есть пищу из столовой», - отметил школьник.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, это нововведение - реакция ведомства на участившиеся случаи отравления подростков некачественными продуктами, принесенными из дома.

В Пензенской области подобных инцидентов зафиксировано не было. Почти 97% учащихся региона посещают школьные столовые.

«Родители могут быть спокойны. Они должны понимать, что за качеством приготовления блюд, за качеством организации питания в образовательных организациях установлен очень строгий контроль», - сообщила начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Что касается нового проекта, неясно пока, кто будет следить за тем, чтобы дети на переменах не ели ничего лишнего, а также станут ли обыскивать портфели учеников на входе в школу и какое наказание ждет школьника за принесенный бутерброд.

«Меня это потому и удивило. Странно, как это будет все в реалиях, как это будет все контролироваться. Мой ребенок тоже питается в столовой вроде как, но он жалуется, конечно, на качество питания», - отметила женщина.

А некоторым детям еда, приготовленная в столовых, не подходит по медицинским показателям. В первую очередь это касается школьников, у которых проблемы с органами пищеварения, аллергия и другие заболевания, требующие строгой диеты. Как быть с ними, тоже вопрос.

Проблем вообще пока больше, чем решений.

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Гость|11.01.2019 18:40|

Кто-то лоббирует столовское питание в школах. Кормят паршиво

Гость|11.01.2019 18:43|

Обязательно обыскивать школьников ! Жёсткий шмон !

Гость|11.01.2019 18:45|

За каждый принесенный бутер штраф 5000 ! За яблоко 1000 ! Только так и жесткий шмон !

Гость|11.01.2019 18:47|

Складывается такое ощущение что сейчас дети ходят в школу чтобы жрать, а не учиться.

Гость|11.01.2019 18:49|

Бессновка. Вместо тысячи слов.

Гость|11.01.2019 18:52|

Уважаемая Пензаинформ - а напишите -ка нам про ВСЕ новые требования к работе школьных столовых.

Например петрушку надо будет отмачивать в уксусе.

https://gorodkirov.ru/content/article/v-rossii-planiruyut-zapretit-pitatsya-domashnej-edoj-v-shkole-20190110-1538

А омлет этот жалкий будет ну ооочень тонким - чтобы прожаривался. И несомненно хочется напомнить лоббистам этого бреда про инцидент в Бессоновке, где от работы "прекрасной" школьной столовой пострадало 3 десятка детей, а директор усирался что все из дома принеслии - в один разные дети из разных классов. Чудом никто из детей не умер.

Гость|11.01.2019 18:53|

Могу обыскивать старшеклассниц.

Гость|11.01.2019 18:54|

Вовка-Грач из грабова Рульку всегда в трусах прячет.

Гость|11.01.2019 18:55|

Говорят в Чечне у школьников шашлык и люля из баранинки через день,а у нас котлеты хлебные.

Гость|11.01.2019 18:57|

Да,в Чечне у всех школ мангалы стоят,все свежее и горячее !

Гость|11.01.2019 19:00|

Сын жалуется дают все холодное. Директору жаловались все бестолку. Дети не едят. Сбор денег

Гость|11.01.2019 19:03|

А с каждого школьника получает Наталья Бочкарева,вот так вот.

Имя: Гость
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