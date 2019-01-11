11.01.2019 | 17:10

Роспотребнадзор решил запретить детям приносить в школу еду из дома. Ограничения содержатся в новых санитарных нормах и правилах питания, разработанных ведомством. Проект документа находится на стадии публичных обсуждений.

Родители пензенских учеников по-разному относятся к данной инициативе.

«Есть столовые. Я считаю, что это нормально. Конечно, целый день кто-то находится в школе и еще в кружках, то это не очень хорошо. А кто до обеда отучился и пошел домой - зачем еще с собой нести», - рассудила женщина.

«Приносили бутерброды с собой, плюшки, булки. Я отрицательно к этому отношусь. Запретят это или не запретят - это, конечно, дело Роспотребнадзора, но питание должно быть горячим, столовским», - подчеркнула горожанка.

Школьники тоже имеют свое мнение.

«Может быть, у человека иммунитет выработан только к домашней пище. Может, он не хочет есть пищу из столовой», - отметил школьник.

Как поясняют в Роспотребнадзоре, это нововведение - реакция ведомства на участившиеся случаи отравления подростков некачественными продуктами, принесенными из дома.

В Пензенской области подобных инцидентов зафиксировано не было. Почти 97% учащихся региона посещают школьные столовые.

«Родители могут быть спокойны. Они должны понимать, что за качеством приготовления блюд, за качеством организации питания в образовательных организациях установлен очень строгий контроль», - сообщила начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Что касается нового проекта, неясно пока, кто будет следить за тем, чтобы дети на переменах не ели ничего лишнего, а также станут ли обыскивать портфели учеников на входе в школу и какое наказание ждет школьника за принесенный бутерброд.

«Меня это потому и удивило. Странно, как это будет все в реалиях, как это будет все контролироваться. Мой ребенок тоже питается в столовой вроде как, но он жалуется, конечно, на качество питания», - отметила женщина.

А некоторым детям еда, приготовленная в столовых, не подходит по медицинским показателям. В первую очередь это касается школьников, у которых проблемы с органами пищеварения, аллергия и другие заболевания, требующие строгой диеты. Как быть с ними, тоже вопрос.

Проблем вообще пока больше, чем решений.