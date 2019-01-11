11.01.2019 | 16:38

В ближайшие дни в Пензенской области вновь ожидается снегопад. Об этом предупреждает региональное управление ГИБДД.

Специалисты рекомендуют водителям правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров и перестроений.

«При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», - пояснили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД по региону.

Пешеходам в свою очередь следует помнить, что в такую погоду тормозной путь машины возрастает и она может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком. В темноте следует обозначать себя световозвращающими элементами.

Ранее сообщалось, что пензенские коммунальные службы также готовятся к снегопаду. О том, что сотрудников МУП «Пензадормост» ждет большая работа, на совещании в мэрии предупредил замглавы администрации города Юрий Ильин.