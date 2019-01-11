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Общество | Новогодняя ретродискотека собрала меломанов в Спутнике

11.01.2019|09:53
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В Спутнике проводятся праздники на любой вкус, и одно из популярных мероприятий - дискотеки в стиле ретро. В новогодние каникулы танцевальный марафон под музыку конца прошлого века состоялся на фонтанной площади 5 января.

«Вспоминаем старые песенки, веселимся под знакомые ритмы. Морозно, но настроение у людей отличное, публика не остыла к зиме, мне кажется, она только рада. В Спутнике, как всегда, весело и очень много всего сделано, чтобы зима была насыщенной», - поделился впечатлениями ведущий мероприятия диджей Данилин.

На дискотеку в Спутник приезжали большими компаниями и поодиночке, причем даже из других городов.

«Мы специально приехали в Спутник на Новый год из города Мурманска, пришли на дискотеку, и нам очень понравилось все», - рассказали гости праздника.

Под хиты 90-х и начала 2000-х танцевали и те, кто был тогда еще ребенком. Завершили мероприятие фаер-шоу и салют.

Дискотеки в стиле ретро еще не раз порадуют жителей и гостей Спутника. Узнать больше о предстоящих событиях можно на penza-sputnik.ru, в разделе «Афиша».

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