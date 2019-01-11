11.01.2019 | 17:53

Дети, которые оказываются в областной больнице имени Н. Ф. Филатова без родителей, теперь никогда не остаются в одиночестве. Над отказниками, подкидышами и ребятами из неблагополучных семей взяли шефство сотрудники общественной организации «Благовест».

«Раньше на протяжении 11 лет мы занимались детишками-отказниками из детской областной больницы, но это было хаотично, в разных боксах и не круглосуточно. А сейчас наконец нам выделили две отдельные палаты, мы их оборудовали под детей, набрали круглосуточный штат. И теперь все время рядом с нашими детишками есть добрые и любящие женщины, которые ухаживают и помогают им в нелегкий момент», - рассказала председатель организации Мария Львова-Белова.

Одна из таких нянь - Светлана Цапок. Ее задача - выполнять все то, что делала бы настоящая мама, оказавшаяся с ребенком в больнице.

«Кормим, играем, развлекаем, меняем памперсы, смотрим, чтобы вовремя лекарства им давались - абсолютно все то же самое», - пояснила участница проекта «Мама в больнице».

Например, Светлане часто приходится ухаживать за Лешей - мальчику всего несколько месяцев, мать просит подаяние на улице. Ребенок постоянно простужается, и его регулярно привозят в больницу. Родившая его женщина с ним не ложится.

Раньше брошенные неухоженные дети оказывались в одной палате со всеми остальными, но многие мамы были недовольны соседством с такими малышами.

«Тут огромное отделение, у персонала чисто физически нет возможности постоянно оказывать внимание, потому что нагрузка на отделение очень большая. Ребенок лежит один, причем он сначала кричит, привлекает внимание, а потом, понимая, что к нему никто не подойдет, он даже перестает кричать», - добавила Светлана Цапок.

По словам Марии Львовой-Беловой, таких нянь, как Светлана, на проекте работает еще семь.