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Общество | Над детьми-отказниками в областной детской больнице взяли шефство

11.01.2019|17:53
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Дети, которые оказываются в областной больнице имени Н. Ф. Филатова без родителей, теперь никогда не остаются в одиночестве. Над отказниками, подкидышами и ребятами из неблагополучных семей взяли шефство сотрудники общественной организации «Благовест».

«Раньше на протяжении 11 лет мы занимались детишками-отказниками из детской областной больницы, но это было хаотично, в разных боксах и не круглосуточно. А сейчас наконец нам выделили две отдельные палаты, мы их оборудовали под детей, набрали круглосуточный штат. И теперь все время рядом с нашими детишками есть добрые и любящие женщины, которые ухаживают и помогают им в нелегкий момент», - рассказала председатель организации Мария Львова-Белова.

Одна из таких нянь - Светлана Цапок. Ее задача - выполнять все то, что делала бы настоящая мама, оказавшаяся с ребенком в больнице.

«Кормим, играем, развлекаем, меняем памперсы, смотрим, чтобы вовремя лекарства им давались - абсолютно все то же самое», - пояснила участница проекта «Мама в больнице».

Например, Светлане часто приходится ухаживать за Лешей - мальчику всего несколько месяцев, мать просит подаяние на улице. Ребенок постоянно простужается, и его регулярно привозят в больницу. Родившая его женщина с ним не ложится.

Раньше брошенные неухоженные дети оказывались в одной палате со всеми остальными, но многие мамы были недовольны соседством с такими малышами.

«Тут огромное отделение, у персонала чисто физически нет возможности постоянно оказывать внимание, потому что нагрузка на отделение очень большая. Ребенок лежит один, причем он сначала кричит, привлекает внимание, а потом, понимая, что к нему никто не подойдет, он даже перестает кричать», - добавила Светлана Цапок.

По словам Марии Львовой-Беловой, таких нянь, как Светлана, на проекте работает еще семь.

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Гость|11.01.2019 18:55|

penzainform.ru писал(a):

Светлана Цапок
Наградил же бог фамилией. С такой только в кущевке жить, а не детей нянчить - енто ж цапки пожиратели детей людоеды с кущевки

Гость|11.01.2019 19:02|

"Например, Светлане часто приходится ухаживать за Лешей - мальчику всего несколько месяцев, мать просит подаяние на улице. Ребенок постоянно простужается, и его регулярно привозят в больницу. Родившая его женщина с ним не ложится.

Раньше брошенные неухоженные дети оказывались в одной палате со всеми остальными, но многие мамы были недовольны соседством с такими малышами."

Это двойная дикость только для меня одной?! Лешу каждый раз отдают обратно матери, ведущей асоциальный образ жизни?! А уж мамочки, недовольные соседством таких детей, вообще жесть! Ни стыда, ни совести у людей.

Имя: Гость
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