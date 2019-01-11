11.01.2019 | 09:45

В четверг, 10 января, министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев провел расширенное совещание, на котором обсуждалась реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году.

Александр Гришаев подчеркнул, что в связи с изменениями в законодательстве РФ проектно-сметная документация на объекты ремонта должна быть подготовлена с учетом повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20%.

Контракты по всем дорогам, включенным в проект, должны быть заключены до 31 марта.

«Александр Гришаев отметил, что министерством будут приниматься только утвержденные заказчиком документы», - сообщили в пресс-службе регионального минстроя.