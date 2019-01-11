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Общество | Инспекторы выявили в Пензе 65 заваленных снегом дворов

11.01.2019|10:14
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С 4 по 9 января сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели рейды и осмотрели 611 дворов многоквартирных домов в областном центре.

Во время обхода инспекторы установили, что 65 дворов не расчищены от снега, а с крыш домов не удалены снег и сосульки.

За ненадлежащее содержание придомовых территорий 47 юридических лиц будут привлечены к административной ответственности.

«В настоящее время сотрудники госжилстройтехинспекции продолжают рейды по улицам Пензы. Они выявляют недостатки в работе управляющих компаний по приведению в порядок придомовых территорий», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник — фото: zhil.pnzreg.ru
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Гость|11.01.2019 10:42|

penzainform.ru писал(a):

За ненадлежащее содержание придомовых территорий 47 юридических лиц будут привлечены к административной ответственности.
А не пробовали зарплату дворникам повысить? И не пришлось бы "инспекции" проводить.

Гость|11.01.2019 10:50|

А не пробовали ввести уголовную ответственность за ненадлежащее содержание жилых домов и банкротство УК? Можно бы было вообще "инспекцию" упразднить. Смысл выписывать протоколы за нарушения, если 90% УК фактически банкроты.

Гость|11.01.2019 10:55|

Они только до 65 умеют считать?

Гость|11.01.2019 10:57|

Не только зарплату дворникам повысить ,но и количество дворников в зимнее время увеличить нужно.

Гость|11.01.2019 11:08|

penzainform.ru писал(a):

установили, что 65 дворов не расчищены от снега
Это что,я как понимаю они поленились отъезжать далеко от своего офиса пешочком прошлись в округе и назад отдыхать ?

Имя: Гость
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