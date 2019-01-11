С 4 по 9 января сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели рейды и осмотрели 611 дворов многоквартирных домов в областном центре.
Во время обхода инспекторы установили, что 65 дворов не расчищены от снега, а с крыш домов не удалены снег и сосульки.
За ненадлежащее содержание придомовых территорий 47 юридических лиц будут привлечены к административной ответственности.
«В настоящее время сотрудники госжилстройтехинспекции продолжают рейды по улицам Пензы. Они выявляют недостатки в работе управляющих компаний по приведению в порядок придомовых территорий», - сообщили в пресс-службе ведомства.
penzainform.ru писал(a):А не пробовали зарплату дворникам повысить? И не пришлось бы "инспекции" проводить.