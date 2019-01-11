11.01.2019 | 18:48

Интерьер дворца единоборств «Воейков» теперь украшают фотографии, связанные со спортивной темой.

Если подниматься по лестнице с левой стороны, то идущего с 1-го на 3-й этаж будут сопровождать работы Александра Назарова. На них - яркие моменты состязаний, лица легкоатлетов, пловцов. Автор на открытие выставки не пришел: Александра Назарова дела позвали в другой город. Он не услышал зрительских похвал в адрес своего творчества.

«Я думаю, что слова «Остановись, мгновенье, ты прекрасно» относятся как раз к этому празднику. Великолепные фотографии, великолепная тематика, и поймать эти мгновения спорта, такого напряжения спортивного дано далеко не каждому», - отметил пресс-секретарь футбольного клуба «Зенит» Николай Шумилин.

А в фойе верхнего этажа теперь развешаны фотографии из коллекции Игоря Шишкина. Там история местного спорта, его зарождения в городе. Есть снимок, датированный началом XX века: на нем молодые люди занимаются физкультурой в зале классической гимназии № 1.

«Там восемь или девять фотографий, сделанных в зале и на улице, где сокольская гимнастика, где пирамиды спортивные, которые по старым фильмам помним. И вот осталось несколько высококачественных фотографий в живом виде, в настоящем. Это первые спортивные занятия на территории Пензы», - рассказал коллекционер.

Также есть снимок начала 30-х годов: на нем лыжники бегут в противогазах - это военизированная эстафета на Московской. Увековечены и состязания по прыжкам в воду с вышки, проходившие на Суре.

Увидеть уникальные работы в любое время могут все посетители «Воейкова».