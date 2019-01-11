11.01.2019 | 12:51

Всего три дня осталось до завершения ежедневных спортивно-праздничных мероприятий на площади Ленина в Пензе.

В пятницу, 11 января, в 15:00 там состоятся соревнования по хоккею в валенках.

12 января с 15:00 до 17:00 для всех желающих тренеры-преподаватели отделения «Спортивное ориентирование» школы № 7 организуют работу площадки электронного лабиринта с элементами спортивного ориентирования. Кроме того, пензенцев ждут «Веселые старты».

В заключительный день работы площадок, 13 января, в 15:00 для жителей и гостей Пензы пройдет показательное занятие по скандинавской ходьбе. Кроме того, на спортивном празднике все желающие смогут испытать свои силы в перетягивании каната, гиревом спорте, армрестлинге и дартсе.

«Всем участникам мероприятия вручаются сладкие призы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.