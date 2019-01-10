10.01.2019 | 18:36

Новогодние торжества повлияли и на жизнь обитателей зоопарка. Их рацион, в отличие от режима питания большинства людей, не нарушен - за этим строго следят, но свои подарки от Деда Мороза они получили.

«После новогодних праздников у них появились елки, которые остались у нас в городе. В елках есть антисептик, который помогает им убивать некоторые бактерии в желудке, поэтому елки у нас едят практически все, даже хищникам мы даем. Кто-то играет, кто-то обязательно ест, потому что там антисептик находится», - пояснил директор Пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

Впрочем, и сам зимний рацион у обитателей зоопарка особый. Он усилен, чтобы у животных сохранялся правильный теплообмен.

«В меню, шарики идут комбикормовые, фрукты, хлеб только сушеный и свежие листья. Мы специально их готовим, в камере они замораживаются. Мы на зиму заготавливаем для всех животных полноценное питание, все витамины в нем сохраняются. Они у нас все делятся и все друг другу помогают», - добавил Андрей Воскресенский.

Такими яствами заправляются «корабли пустыни». В клетках у них соседей много. Так, к верблюду Кабирии сразу подлетели козы. Та давала возможность поесть с ее стола, но когда гости наглели, показывала, кто в доме хозяин. Впрочем, дерзость рогатых дам понять можно - они ждут потомство.

Иную картину можно было наблюдать в клетке у льва Симбы. Его мясную суточную норму увеличили с пяти до семи килограммов.

Кормят царя зверей два раза в день. Порцию специально подвешивают к столбу, чтобы хищник немного потрудился. Но в момент съемки он охотиться не спешил: камера и видеооператор заинтересовали его куда больше.

Посетители зоопарка и съемочная группа 11 канала так и не дождались львиного прыжка. Но ведь на то он и царь зверей, чтобы делать то, что ему хочется.