10.01.2019 | 13:12

Известная многим пензенцам стоматологическая поликлиника, расположенная в доме № 69 на улице Володарского, оштрафована за нарушение санитарных правил и норм.

Поликлиника расположена в жилом доме. На втором этаже размещаются ее подразделения: бухгалтерия, отдел кадров и планово-экономический отдел. Их сотрудники попадают на свои рабочие места через подъезды дома.

«Таким образом, ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» нарушило санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации жилых помещений», - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Суд Первомайского районного суда признал стоматологическую поликлинику виновной в административном правонарушении. Штраф, назначенный учреждению здравоохранения, составил 10 тысяч рублей.