Известная многим пензенцам стоматологическая поликлиника, расположенная в доме № 69 на улице Володарского, оштрафована за нарушение санитарных правил и норм.
Поликлиника расположена в жилом доме. На втором этаже размещаются ее подразделения: бухгалтерия, отдел кадров и планово-экономический отдел. Их сотрудники попадают на свои рабочие места через подъезды дома.
«Таким образом, ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» нарушило санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации жилых помещений», - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.
Суд Первомайского районного суда признал стоматологическую поликлинику виновной в административном правонарушении. Штраф, назначенный учреждению здравоохранения, составил 10 тысяч рублей.
Какой штраф. По закону нельзя овщим подъездом пользоваться и жилыми и нежилыми помещениями. Выселить немедленно. Да еще выяснить на каком статусе эти помещения сейчас - жилые или нежилые. Они бы еще рентгенаппарат туда поставили