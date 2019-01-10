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Общество | В Пензе стоматологическая поликлиника нарушила СанПиН

10.01.2019|13:12
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Известная многим пензенцам стоматологическая поликлиника, расположенная в доме № 69 на улице Володарского, оштрафована за нарушение санитарных правил и норм.

Поликлиника расположена в жилом доме. На втором этаже размещаются ее подразделения: бухгалтерия, отдел кадров и планово-экономический отдел. Их сотрудники попадают на свои рабочие места через подъезды дома.

«Таким образом, ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника» нарушило санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации жилых помещений», - пояснили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Суд Первомайского районного суда признал стоматологическую поликлинику виновной в административном правонарушении. Штраф, назначенный учреждению здравоохранения, составил 10 тысяч рублей.

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Гость|10.01.2019 13:27|

Какой штраф. По закону нельзя овщим подъездом пользоваться и жилыми и нежилыми помещениями. Выселить немедленно. Да еще выяснить на каком статусе эти помещения сейчас - жилые или нежилые. Они бы еще рентгенаппарат туда поставили

Гость|10.01.2019 13:44|

а размер штрафа! вообще смехотень!!! один зуб залатать...

Гость|10.01.2019 13:46|

Проверить все эти частные клиники . И позакрывать их .

Имя: Гость
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