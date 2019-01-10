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Общество | В Пензе провели рейд по домам с наледью на крышах

10.01.2019|17:49
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Инженер управляющей компании «Союз» объяснил представителям районной администрации и госжилстройтехниспекции, почему края крыши увешаны сосульками. Причем лишь с одной стороны дома № 2 на улице Ленинградской.

«С утра сегодня я все машины, всех собственников предупредил. Практически все машины, кроме одной (она даже не из этого района, непонятно откуда), собственники убрали. Сосульки будут удалены», - отметил главный инженер УК «Союз» Дмитрий Гераськин.

Участники рейда указали представителю «Союза» и на другие недостатки: очищать от снега и наледи надо не только крыши, но и козырьки над подъездами. Всего в ведении этой компании на старой Западной Поляне девять домов. На Попова, 20, пригнали вышку.

«Второй раз сбивают в нашем доме, в этом часто сбивают, здесь другой дом, больше у нас не сбивали», - рассказала жительница дома.

У соседней четырехэтажки - на Попова, 22, - комиссии пришлось остановиться, чтобы заснять и записать все недостатки. Водосточная труба обросла льдом, свисают пики и с крыши, а предназначение сигнальной ленты вообще непонятно.

«В УК «Вера» такой есть директор, который не хочет идти на контакт по уборке территории и вовремя принимать меры по техническому обслуживанию в зимнее время»,- сообщил главный специалист отдела благоустройства администрации Первомайского района г. Пензы Алексей Бармотин.

«Мы можем принять меры административного воздействия - это штраф, и в то же время можем выдать предписание на устранение выявленных нарушений», - пояснил эксперт госжилстройтехинспекции области Сергей Потехин.

Что же касается обледеневших козырьков балконов на верхних этажах, то сбивать с них сосульки - задача собственников помещений.

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58 грузчиков|10.01.2019 19:45|

Поможем убрать сосульки с крыш, скинуть снег с домов, убрать снег во дворе. При необходимости поможем и техникой: автовышки, трактора, камазы.

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