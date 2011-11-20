10.01.2019 | 16:05

Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало перечень «красивых» дат для бракосочетания в 2019 году.

Это 19.03.2019 (вторник), 19.04.2019 (пятница), 19.06.2019 (среда), 19.07.2019 (пятница), 19.10.2019 (суббота) и 19.11.2019 (вторник).

Также по традиции популярными среди будущих молодоженов остаются День святого Валентина, Красная горка, День семьи, любви и верности.

Работники ЗАГСа предупредили, что жениху и невесте лучше бронировать дату заблаговременно, потому что желающих расписаться в эти дни будет достаточно много.

«Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов гражданского состояния совместное заявление о заключении брака в письменной форме лично или направляют через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Государственная регистрация заключения брака осуществляется по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления», - сообщили в Управлении ЗАГС Пензенской области.

В 2018 году «красивыми» датами признали четыре: 18.05.2018 (пятница), 07.07.2018 (суббота), 08.08.2018 (среда) и 18.08.2018 (суббота).