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Общество | В областном управлении ЗАГС назвали «красивые» даты для свадьбы

10.01.2019|16:05
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Управление ЗАГС Пензенской области опубликовало перечень «красивых» дат для бракосочетания в 2019 году.

Это 19.03.2019 (вторник), 19.04.2019 (пятница), 19.06.2019 (среда), 19.07.2019 (пятница), 19.10.2019 (суббота) и 19.11.2019 (вторник).

Также по традиции популярными среди будущих молодоженов остаются День святого Валентина, Красная горка, День семьи, любви и верности.

Работники ЗАГСа предупредили, что жениху и невесте лучше бронировать дату заблаговременно, потому что желающих расписаться в эти дни будет достаточно много.

«Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов гражданского состояния совместное заявление о заключении брака в письменной форме лично или направляют через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Государственная регистрация заключения брака осуществляется по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления», - сообщили в Управлении ЗАГС Пензенской области.

В 2018 году «красивыми» датами признали четыре: 18.05.2018 (пятница), 07.07.2018 (суббота), 08.08.2018 (среда) и 18.08.2018 (суббота).

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Гость|10.01.2019 16:17|

А в какую из них счастья будет больше?

Гость|10.01.2019 16:20|

Почему нет 19.09.2019? вроде поста нет в сентябре

Гость|10.01.2019 16:24|

А хде 19.09.2019? дибилы

Гость|10.01.2019 16:33|

Гость писал(a):

А хде 19.09.2019? дибилы
и 19.02.2019?

Гость|10.01.2019 16:38|

А что красивого в этих датах?

Гость|10.01.2019 16:39|

Вот например 20.11.2011 года, да, а тут чего?

Гость|10.01.2019 16:41|

Разводиться надо в красивую дату и отметить такое событие как следует

Имя: Гость
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