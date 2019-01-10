10.01.2019 | 15:58

В новом 2019 году 11 канал меняет сетку вещания: больше информации - оперативной, полезной, развлекательной.

«Мы решили сделать упор на свой собственный контент, на программы, в которых мы рассказываем о жителях области и города. Ведь именно это нас выгодно отличает от сотен других телеканалов», - рассказал главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

В новой сетке вещания увеличилось количество новостных выпусков. Теперь их девять в прямом эфире, не считая утренних в «Проснись и пой».

«Меняется структура вечерних информационных выпусков. Наш девиз сейчас - больше динамики, больше сюжетов. С этой целью мы отказались от рубрикантов», - пояснила ведущая программы «Наши новости» Марина Стульникова.

Изменения коснулись и народной передачи о городских проблемах и житейских неурядицах «Служба 11». Она станет длиннее (30 минут) и войдет в единый информационный блок.

«В 17:00 - «Стол заказов» в прямом эфире, в 18:00 - «Наши новости», в 18:30 - программа «Служба 11»», - добавил Владимир Белов.

В дальнейшем планируется, что многие авторские программы на 11 канале, выходящие в 19:00, будут транслироваться в прямом эфире. Одна из первых ласточек - передача «Женский стиль». Этот проект уже справил новоселье.

«Женственная, умная, красивая программа «Женский стиль». Смотрите, пожалуйста, на 11 канале, в новой прекрасной студии», - отметила автор и ведущая программы Лариса Офицерова.

Ведется на канале работа и над новыми проектами. Заканчивается первая половина телевизионного конкурса красоты «Мисс Пенза TV», а в марте вместо него стартует еще одно реалити-шоу, но уже рассчитанное на мужскую аудиторию.

Следить за спортивными событиями, в которых участвуют пензенские команды, теперь можно в 20:00. Пользователи Интернета могут смотреть программы 11 канала в прежнем объеме без каких-либо ограничений на портале ИА «ПензаИнформ» и на сервисе Яндекс.ТВ.

Отключение аналогового вещания телеканала «Наш дом» не коснется - жители города и области по-прежнему смогут смотреть новости, авторские программы, концерты и спортивные трансляции.