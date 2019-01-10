10.01.2019 | 17:07

Около тысячи ребятишек стали участниками архиерейской рождественской елки. Традиционно на праздничное мероприятие приглашают воспитанников воскресных школ и детей духовенства Пензенской епархии. В областном драматическом театре для них подготовили красочное представление.

Во второй половине программы участники переместились в зрительный зал, где всех гостей поздравил высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

«Чтобы чудес в вашей жизни было больше, чтобы вы чаще радовались, чтобы вы чаще были людьми действительно счастливыми. Пусть Господь всем нам в этом помогает, особенно вам, детям, чтобы детство ваше было наполнено радостью и чудесами», - пожелал митрополит.

В рамках праздника были подведены итоги городского конкурса рисунка «Рождественские чудеса», победителей и призеров которого ждали подарки.

«Я рисовала Никольский храм в Ахунах, и так получилось, что его отправили на епархиальный конкурс. Я выбрала этот храм, потому что в нем много деталей, он очень красивый, и я его писала очень долго», - рассказала призер конкурса рисунка «Рождественские чудеса» Мария Гришина.

В завершении рождественской елки гостям представили сказку «Бременские музыканты».