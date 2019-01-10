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Общество | В драмтеатре юные пензенцы повеселились на архиерейской елке

10.01.2019|17:07
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Около тысячи ребятишек стали участниками архиерейской рождественской елки. Традиционно на праздничное мероприятие приглашают воспитанников воскресных школ и детей духовенства Пензенской епархии. В областном драматическом театре для них подготовили красочное представление.

Во второй половине программы участники переместились в зрительный зал, где всех гостей поздравил высокопреосвященнейший Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский.

«Чтобы чудес в вашей жизни было больше, чтобы вы чаще радовались, чтобы вы чаще были людьми действительно счастливыми. Пусть Господь всем нам в этом помогает, особенно вам, детям, чтобы детство ваше было наполнено радостью и чудесами», - пожелал митрополит.

В рамках праздника были подведены итоги городского конкурса рисунка «Рождественские чудеса», победителей и призеров которого ждали подарки.

«Я рисовала Никольский храм в Ахунах, и так получилось, что его отправили на епархиальный конкурс. Я выбрала этот храм, потому что в нем много деталей, он очень красивый, и я его писала очень долго», - рассказала призер конкурса рисунка «Рождественские чудеса» Мария Гришина.

В завершении рождественской елки гостям представили сказку «Бременские музыканты».

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Гость|10.01.2019 18:42|

После того как РПЦ уничтожила деревья в сквере на Советской площади,деревья просто обязаны всех попов предать анафеме.Пусть в пустыню переезжают,всё.

Гость|10.01.2019 18:47|

На Ближнем Востоке нету ёлок, там пальмы.

Гость|10.01.2019 18:57|

9 января было кровавое воскресение .про николашку плакали а про людей что он сгубил даже ни слова . и после этим попам еще и верить .они что надо то и подсовывают .

Гость|10.01.2019 19:18|

Ты уже чокнулся со своим кровавым воскресеньем!

Гость|10.01.2019 19:24|

На Украине вместо мороза св.Николай,а у нас два в одном,или один в двух.Поп и дед Мороз совместимы по религии? Может кто объяснит? Я что-то запутался с объединением праздников.

Гость|10.01.2019 19:26|

Мне одному , советскому человеку 59 лет кажется ,что я страшный сон вижу?

Гость|10.01.2019 19:30|

Гость писал(a):

Ты уже чокнулся со своим кровавым воскресеньем!

а ты про ужасы СССР только врать можешь а про кровавого святого николашку только в ладоши его мракобесию хлопать .

Гость|10.01.2019 19:33|

Гость писал(a):

Мне одному , советскому человеку 59 лет кажется ,что я страшный сон вижу?
Мракобесие и средневековье царит в стране

Имя: Гость
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