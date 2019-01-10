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Общество | Прокурором Земетчинского района назначен 29-летний Иван Кирьянов

10.01.2019|09:28
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Юрист 1-го класса Иван Кирьянов, с 24 июля 2017 года работавший заместителем прокурора Башмаковского района Пензенской области, назначен на должность прокурора Земетчинского района.

Соответствующий приказ Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал 29 декабря.

Иван Геннадьевич Кирьянов родился в Колышлее в 1989 году. В 2011-м он окончил Саратовскую государственную академию права (юриспруденция), затем год отслужил в армии. С сентября 2012-го начал работать в прокуратуре Пензенской области.

«Иван Кирьянов состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района Пензенской области, помощника Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Иван Кирьянов не женат.

Источник — фото procpenza.ru
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Гость|10.01.2019 09:51|

Девки вперёд! Вон какой завидный жених !

Гость|10.01.2019 09:59|

Когда ж ему жанится, карьера надо делать.

Гость|10.01.2019 10:15|

Серьёзный, сразу видно. Всех уголовников пересажает!

Гость|10.01.2019 10:19|

А где у нас прокурор?..

Гость|10.01.2019 10:28|

Рановато в прокуроры... Ваня, не обижай там уии, от души прошу, как старого знакомого.

Гость|10.01.2019 10:30|

да еще щегол

Имя: Гость
Комментарий:

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