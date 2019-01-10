10.01.2019 | 09:28

Юрист 1-го класса Иван Кирьянов, с 24 июля 2017 года работавший заместителем прокурора Башмаковского района Пензенской области, назначен на должность прокурора Земетчинского района.

Соответствующий приказ Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка подписал 29 декабря.

Иван Геннадьевич Кирьянов родился в Колышлее в 1989 году. В 2011-м он окончил Саратовскую государственную академию права (юриспруденция), затем год отслужил в армии. С сентября 2012-го начал работать в прокуратуре Пензенской области.

«Иван Кирьянов состоял в должностях помощника прокурора Лопатинского района Пензенской области, помощника Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны окружающей среды управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Иван Кирьянов не женат.