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Общество | Пензенские школьники вернулись из агитпохода «Звездный»

10.01.2019|18:53
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Теперь песню, которая исполнялась на концертах во время агитпохода «Звездный», юноши и девушки слушают с легкой грустью - он уже завершен. Мероприятие было многодневное.

На станции юных туристов в Пензе собралась только малая часть тех, кто проделал путь в 350 километров по районам Пензенской области. Ребята обменивались впечатлениями.

«Больше всего запомнилось посвящение новичков, потому что в прошлом году я сама была новичком, а в этом году я уже посвящала их сама. Это секретная процедура, нельзя о ней рассказывать», - сообщила участница агитпохода «Звездный» Александра Тихонова.

В день участникам похода приходилось преодолевать десятки километров на лыжах. За спиной - тяжелый рюкзак, а в нем - не только съестные припасы, но и бальные платья.

Много интересного в походе для себя открыли и дети, и преподаватели, которые шагали рядом.

«Вот сидит, например, Кирилл перед нами. Не сказать, что он прямо удивил, скорее он закрепил о себе мнение необычного человека. В первый день он рулетик вкусный ел один, а вот в конце агитпохода он и дежурил сам, и делился со всеми, и заботился о девочках», - рассказал руководитель туристского клуба «Зебра» Павел Скубашевский.

Участники «Звездного» заходили в самые глухие деревни. Подчас там даже не знали, как разместить такое количество артистов.

«Мы были в селах, где как раз был сильный снегопад и, чтобы к школе пройти, нужно было проявить чудеса физической культуры. Люди приходили и пожилого возраста, и детишки, это приятно», - отметил заместитель директора школы № 70 г. Пензы Сергей Литвиненко.

Помимо концертов, участники агитпохода провели встречи по мини-футболу, волейболу, баскетболу, собрали краеведческий материал и дали мастер-классы по туризму для юных жителей сел.

В очередной раз «Звездный» стартует следующей зимой.

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Гость|10.01.2019 19:23|

Чё не пишут скок водки и презеров ушло?

Гость|10.01.2019 19:31|

План возле круть,генок взял.

Гость|10.01.2019 19:32|

У меня дочь чёт без менструации после похода,не дай Бог!ей 14лет

Гость|10.01.2019 19:56|

В 89 году к нам в село такие приходили . Ночевали в школе . На утро я их встретил на краю села им нужно было в Сердобск идти . Они спросили меня это в какую сторону . Я их отправил в другом направлении . Короче не знаю может досих пор ходят .

Имя: Гость
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