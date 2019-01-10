10.01.2019 | 17:30

В сказочное путешествие приглашает маленьких пассажиров руководство вокзала. На железнодорожной станции Пенза-I в одном из залов ожидания обустроили детскую игровую площадку. Пока на ней нет юных посетителей - просто не все еще знают, что для досуга ребят появилась специальная зона.

«В рамках реализации программы «Рады детям» на вокзалах. Первой была Москва, потом - Санкт-Петербург, юг России, и сейчас - города-милионники, и в том числе наш вокзал», - рассказал начальник железнодорожного вокзала Пенза-I Юрий Гришин.

На прорезиненном покрытии размещено шесть игровых элементов, центральная фигура - веселый паровозик. Рассчитана площадка на ребят до 10 лет. Комплекс сделан из безопасных сертифицированных материалов.

«В летний период, когда массовые летние перевозки, очень много пассажиров с детьми. Чтобы дети не томились на вокзале, у нас для этого создан детский уголок», - добавил Юрий Гришин.

Начальник вокзала уверен, что зал стал уютнее с яркими красками, а скоро будет еще радовать и детским смехом.