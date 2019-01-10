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Общество | На железнодорожной станции Пенза-I появилась детская площадка

10.01.2019|17:30
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В сказочное путешествие приглашает маленьких пассажиров руководство вокзала. На железнодорожной станции Пенза-I в одном из залов ожидания обустроили детскую игровую площадку. Пока на ней нет юных посетителей - просто не все еще знают, что для досуга ребят появилась специальная зона.

«В рамках реализации программы «Рады детям» на вокзалах. Первой была Москва, потом - Санкт-Петербург, юг России, и сейчас - города-милионники, и в том числе наш вокзал», - рассказал начальник железнодорожного вокзала Пенза-I Юрий Гришин.

На прорезиненном покрытии размещено шесть игровых элементов, центральная фигура - веселый паровозик. Рассчитана площадка на ребят до 10 лет. Комплекс сделан из безопасных сертифицированных материалов.

«В летний период, когда массовые летние перевозки, очень много пассажиров с детьми. Чтобы дети не томились на вокзале, у нас для этого создан детский уголок», - добавил Юрий Гришин.

Начальник вокзала уверен, что зал стал уютнее с яркими красками, а скоро будет еще радовать и детским смехом.

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Гость|10.01.2019 19:09|

На автовокзале уже два года есть детская площадка

Гость|10.01.2019 19:53|

В здании железнодорожного вокзала отвратительная система отопления! По полам-страшный сквозняк! Какая детская площадка? На каменном, необогреваемом полу? Гришин! Своих детей в такой городок играть пустишь? Очередной показняк...

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