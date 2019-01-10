10.01.2019 | 16:46

Так же быстро, как меняются показания счетчика, утекают из карманов водителей деньги, потраченные на бензин - только успевай подсчитывать расходы. В первые дни после новогодних каникул в Пензе резко подскочила стоимость автомобильного топлива.

«Я только видел, что год должна не повышаться, тут - хоп! Я в первый раз в этом году заправляюсь и прямо расстроен очень: почти рубль, грубо говоря. Вот я хотел заправиться на заправке в Арбекове, там было 40,50, сейчас 41,40 - 90 копеек, почти рубль», - рассказал мужчина.

«Если нефть дешевеет, бензин дешеветь, наверное, должен, по идее. Нехорошее отношение, что же хорошего-то», - отметил водитель.

На одних заправках города литр 92-го стал стоить 41,39 рубля, на других - 42,15. Цена 95-го колеблется от 44,34 до 45,72 рубля. В общей сложности, заправляя полный бак, водители смело могут приплюсовывать к своим привычным расходам лишние несколько десятков рублей.

«В среднем рублей по 400, по 500 в день. Это очень много», - подсчитал молодой человек.

«До этого в среднем тратила 1 500 за две недели. Я мало езжу», - рассказала женщина.

Напомним, что с января в России повысились акцизы на бензин и дизтопливо. С 18 до 20 % вырос налог на добавленную стоимость. И не исключено, что именно изменение фискальной нагрузки и привело к тому, что продавцы топлива подняли цену.

Последний раз стоимость бензина резко возрастала в апреле и в мае прошлого года. Тогда подорожание связывали со снижением нефтяными компаниями объемов реализации моторного топлива на внутреннем рынке.

Однако, какие бы процессы ни происходили в экономике, факт останется фактом.

«Как заправлялись, так и будем, сколько бы он ни стоил», - заключил автолюбитель.