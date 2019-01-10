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Общество | На пензенских заправках выросла цена автомобильного топлива

10.01.2019|16:46
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Так же быстро, как меняются показания счетчика, утекают из карманов водителей деньги, потраченные на бензин - только успевай подсчитывать расходы. В первые дни после новогодних каникул в Пензе резко подскочила стоимость автомобильного топлива.

«Я только видел, что год должна не повышаться, тут - хоп! Я в первый раз в этом году заправляюсь и прямо расстроен очень: почти рубль, грубо говоря. Вот я хотел заправиться на заправке в Арбекове, там было 40,50, сейчас 41,40 - 90 копеек, почти рубль», - рассказал мужчина.

«Если нефть дешевеет, бензин дешеветь, наверное, должен, по идее. Нехорошее отношение, что же хорошего-то», - отметил водитель.

На одних заправках города литр 92-го стал стоить 41,39 рубля, на других - 42,15. Цена 95-го колеблется от 44,34 до 45,72 рубля. В общей сложности, заправляя полный бак, водители смело могут приплюсовывать к своим привычным расходам лишние несколько десятков рублей.

«В среднем рублей по 400, по 500 в день. Это очень много», - подсчитал молодой человек.

«До этого в среднем тратила 1 500 за две недели. Я мало езжу», - рассказала женщина.

Напомним, что с января в России повысились акцизы на бензин и дизтопливо. С 18 до 20 % вырос налог на добавленную стоимость. И не исключено, что именно изменение фискальной нагрузки и привело к тому, что продавцы топлива подняли цену.

Последний раз стоимость бензина резко возрастала в апреле и в мае прошлого года. Тогда подорожание связывали со снижением нефтяными компаниями объемов реализации моторного топлива на внутреннем рынке.

Однако, какие бы процессы ни происходили в экономике, факт останется фактом.

«Как заправлялись, так и будем, сколько бы он ни стоил», - заключил автолюбитель.

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Гость|10.01.2019 18:41|

одно не пойму, почему ДТ стоит дороже бензина?

Гость|10.01.2019 19:09|

Это Прорыв!

Гость|10.01.2019 19:19|

Спасибо партии Единая Россия и нашему президенту , неослабивает забота о людях,каждый день чувствую заботу о себе, жду выборов.

Гость|10.01.2019 19:22|

Гость писал(a):

одно не пойму, почему ДТ стоит дороже бензина?
Потому что зимнее ДТ, летом дешевле.

Гость|10.01.2019 19:26|

ДТ-отходы производства бензина...летнее, зимнее))

Гость|10.01.2019 19:35|

Во при коммуняках соляра 3коп. литр, бак Икаруса заправить 300л....9р. Хотим назад в СССР.

Гость|10.01.2019 19:37|

Снег так не падает, как цены растут!

Гость|10.01.2019 19:39|

Вы за это проголосовали! Скиньтесь вождю на новые пынеходы

Гость|10.01.2019 19:43|

Гость писал(a):

Во при коммуняках соляра 3коп. литр, бак Икаруса заправить 300л....9р. Хотим назад в СССР.
с 1 января 1969 года вводились следующие цены на бензин за 10 литров:

А-66 – 60 коп.

А-72 - 70 коп.

А-76 – 75 коп.

А-93 – 95 коп.

А-98 – 1руб. 5 коп.

Экстра - 1 руб.

Топливная смесь – 80 коп.

Стоимость бензина в СССР была одинаковой на всей территории страны, за исключением некоторых отдаленных районов Сибири, где бензин стоил немного дороже.

Приведенные выше цены на бензин в СССР немного повысились в начале 1970-х годов. Так, к примеру, бензин марки А-93 вместо 95 коп. стал стоить 1 руб. за 10 литров.

Позднее цены на бензин повышались дважды – в 1978 и 1981 годах, при этом каждый раз ровно вдвое. Очевидцы вспоминают, какое возмущение вызвало повышение цены на бензин до 2 руб. за 10 литров.

С 1981 года цена на бензин оставалась неизменной вплоть до распада СССР.

Гость|10.01.2019 19:45|

а если бы не голосовали за него,было бы лучше? и бензин бы стоил очень дёшово и доходы россиян подняли бы ?

Гость|10.01.2019 19:47|

хуже точно не было бы

Гость|10.01.2019 19:47|

Гость писал(a):

а если бы не голосовали за него,было бы лучше? и бензин бы стоил очень дёшово и доходы россиян подняли бы ?
Не ... !Увы.От перемены мест слагаемых ,сумма не меняется.

Гость|10.01.2019 19:49|

Гость писал(a):

одно не пойму, почему ДТ стоит дороже бензина?
Тебя грабят а ты пытаешься понять почему из левого кармана выгребают до копейки а из правого - нет

Гость|10.01.2019 19:54|

Толку то от дешёвого бензина в СССР. Машин было раз два и обчелся, в очереди на машину по полжизни стояли, потому и бензин дешёвый был, что покупать некому было.

Гость|10.01.2019 19:56|

А-93 и А-98 в 1969? ПАТСТАЛОМ))) Не умело врешь, сопляк!

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