Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|10 янв 2019|12:23
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.21  |  $  66.86

Общество | Изменились адреса субботнего приема гастроэнтерологов и кардиологов

10.01.2019|11:52
Печать

Изменились адреса дополнительного приема пациентов, который в субботу, 12 января, проведут врачи - гастроэнтерологи и кардиологи.

Первые будут принимать в городских поликлиниках № 1, 4 и 14, в поликлинике областной больницы им. Н. Н. Бурденко и в Пензенской районной больнице.

К кардиологам пациенты смогут прийти в пензенские поликлиники № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 и 14. Также прием будет проводиться в Кузнецкой межрайонной больнице и ее участке в Неверкине, в Башмаковской, Белинской, Бессоновской, Колышлейской, Мокшанской районных больницах и Тамалинской участковой.

«Запись на прием к гастроэнтерологам и кардиологам в поликлиники, расположенные в Пензе, осуществляется через контакт-центр для взрослого населения по телефону 999-130», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

На прием в районные и межрайонные больницы нужно записываться через регистратуры.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 