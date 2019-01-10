10.01.2019 | 11:52

Изменились адреса дополнительного приема пациентов, который в субботу, 12 января, проведут врачи - гастроэнтерологи и кардиологи.

Первые будут принимать в городских поликлиниках № 1, 4 и 14, в поликлинике областной больницы им. Н. Н. Бурденко и в Пензенской районной больнице.

К кардиологам пациенты смогут прийти в пензенские поликлиники № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 и 14. Также прием будет проводиться в Кузнецкой межрайонной больнице и ее участке в Неверкине, в Башмаковской, Белинской, Бессоновской, Колышлейской, Мокшанской районных больницах и Тамалинской участковой.

«Запись на прием к гастроэнтерологам и кардиологам в поликлиники, расположенные в Пензе, осуществляется через контакт-центр для взрослого населения по телефону 999-130», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

На прием в районные и межрайонные больницы нужно записываться через регистратуры.