10.01.2019 | 12:15

Во вторник, 15 января, в органах прокуратуры Пензенской области в очередной раз пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.

Бизнесменов будут ждать в профильных подразделениях региональной прокуратуры с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45). Также за консультацией можно обратиться к работникам районных отделов надзорного органа.

«В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, улица Богданова, 7, кабинет 100.

В прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.