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Общество | 15 января пензенских предпринимателей примут сотрудники прокуратуры

10.01.2019|12:15
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Во вторник, 15 января, в органах прокуратуры Пензенской области в очередной раз пройдет Всероссийский день приема предпринимателей.

Бизнесменов будут ждать в профильных подразделениях региональной прокуратуры с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45). Также за консультацией можно обратиться к работникам районных отделов надзорного органа.

«В прокуратуре области прием будет осуществляться по адресу: г. Пенза, улица Богданова, 7, кабинет 100.

В прокуратурах районного звена – на рабочих местах сотрудников в помещениях соответствующих прокуратур», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|10.01.2019 12:58|

Какой-то страшный заголовок - "примут работники прокуратуры".

Гость|10.01.2019 13:09|

Надо писать так- " ОТ пензенских предпринимателей...", далее-по тексту.

Гость|10.01.2019 13:33|

отсюдова бежать нужно

Имя: Гость
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