09.01.2019 | 15:30

Бурмистровы до сих пор оплакивают свою потерю, хотя трагедия в семье случилась 11 лет назад.

«Какое было чувство, тут одни слезы были», - поделилась мать погибшего Людмила Бурмистрова.

Их сын Александр был контрактником. В июле 2008 рядом с полигоном в Уссурийске его и еще троих застрелил сослуживец, а потом покончил жизнь самоубийством.

«Они сначала нам присылали, что при служебных обязанностях погиб. Потом вроде как, пишут, был на полигоне, застрелили из автомата, но не при служебных обязанностях. Это нас сразу удивило: как же так - на полигоне? Они, что же, на пьянке какой-то были, может быть, они даже были пьяные? Но офицеры же там были», - отметила женщина.

Вот уже несколько лет пензенцы судятся с министерствами обороны России и финансов, пытаясь получить компенсацию морального вреда, причиненного смертью сына. Просили по пять миллионов рублей для каждого родителя, не получили еще ничего. По данным Следственного комитета, застреленные издевались над своим палачом.

«И так как то лицо тоже был контрактник, но рядовой, а Александр был старшим сержантом, ему ставили в вину, что он совершил преступление по 286-й статье (превышение должностных полномочий), и это было препятствием для назначения Бурмистровым пенсии по потере кормильца», - рассказала адвокат Ольга Выхристюк.

Но никаким образом доказано это не было. Суд Октябрьского района Пензы встал на сторону Бурмистровых.

«Из имеющейся в материалах дела выписки из приказа следует, что смерть сержанта контрактной службы связана с исполнением обязанностей военной службы. Кроме того, заключением военно-врачебной комиссии его смерть признана военной травмой.

Учитывая вышеизложенное, суд пришел к выводу, что сын истцов погиб при исполнении обязанностей военной службы», - сообщила помощник председателя Октябрьского районного суда г. Пензы Олеся Бахтеева.

Служители Фемиды постановили: отец и мать застреленного контрактника должны получить по миллиону рублей каждый. С таким решением суда не согласились обе стороны. Поданы апелляционные жалобы.