09.01.2019 | 17:16

Малообеспеченным жителям Пензенской области помогут приобрести приставки для цифрового телевидения. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

«Средства в областном бюджете на предоставление субсидии на покупку такого оборудования для малообеспеченных жителей не предусмотрены, однако мы не оставим эти семьи без внимания. Средства на приобретение приставки будут выделены непосредственному заявителю из резервных фондов районов. Данный подход предполагает высокую степень адресности, может быть реализован в кратчайшие сроки», - цитирует главу региона РИА Новости.

Всего в районах Пензенской области насчитали 4 674 семьи, у которых нет возможности приобрести антенну и приставку для цифрового телевидения.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телерадиоканалов в регионе отключат 11 февраля. Объявление с соответствующей информацией (о переходе региона на цифровое телевидение) будет транслироваться в течение недели, затем передатчик выключат.

После этого жители Пензенской области смогут смотреть бесплатно 20 федеральных телеканалов в цифровом качестве: Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МузТВ.

Но потратиться все же придется: владельцам современных телевизоров для приема сигнала нужно будет приобрести антенну дециметрового диапазона, а тем, у кого телевизоры старого образца, - антенну и специальную цифровую приставку.

Что касается региональных телеканалов, то они смогут продолжить вещание в аналоговом формате - решение предстоит принимать собственникам. Аналоговый формат сохранится до тех пор, пока в нем будет необходимость у вещателей.