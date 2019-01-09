09.01.2019 | 10:45

В Пензенской области пройдет региональный чемпионат рабочих профессий для возрастной категории 50+. Состязания профессионального мастерства под названием «Навыки мудрых» планируется провести в марте этого года.

Чемпионат будет проходить по пяти направлениям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Электроника», «Электромонтаж» и «Кирпичная кладка». В каждой номинации посоревнуются не менее пяти конкурсантов.

«Представители Пензенской области уже принимали участие в подобных соревнованиях всероссийского масштаба. Сотрудник производственного объединения «Старт» завоевал бронзовую медаль в компетенции «Электроника» первого чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых», состоявшегося в Москве в сентябре 2018 года», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.