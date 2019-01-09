Пензенское информационное агентство|18+|Среда|9 янв 2019|11:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Общество | В Пензенской области пройдут состязания мастеров «Навыки мудрых»

09.01.2019|10:45
Печать

В Пензенской области пройдет региональный чемпионат рабочих профессий для возрастной категории 50+. Состязания профессионального мастерства под названием «Навыки мудрых» планируется провести в марте этого года.

Чемпионат будет проходить по пяти направлениям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Электроника», «Электромонтаж» и «Кирпичная кладка». В каждой номинации посоревнуются не менее пяти конкурсантов.

«Представители Пензенской области уже принимали участие в подобных соревнованиях всероссийского масштаба. Сотрудник производственного объединения «Старт» завоевал бронзовую медаль в компетенции «Электроника» первого чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых», состоявшегося в Москве в сентябре 2018 года», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|09.01.2019 11:10|

Бордюрную кладку еще забыли, сразу бы и в региональный тренд попали бы, и в федеральный.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 