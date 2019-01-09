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Общество | В области упростился порядок жилищных выплат многодетным семьям

09.01.2019|14:29
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Многодетным семьям, проживающим в Пензенской области, стало проще получить выплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

Теперь не требуется, чтобы органы власти признали семью малоимущей и поставили на учет как нуждающуюся в жилье по договору социального найма.

С 1 января право на получение выплаты предоставляется многодетной семье, воспитывающей пять и более несовершеннолетних детей. Обязательное условие таково: на момент подачи заявления на каждого члена семьи должно приходиться менее 10 квадратных метров общей площади жилья.

При расчете нуждаемости не будут учитываться жилые помещения, находящиеся у членов семьи в собственности, которые приобретены за счет кредита и находятся в ипотеке (залоге).

«Для участия в жилищной программе многодетные семьи могут обратиться с заявлениями и документами в уполномоченные органы муниципального образования по месту регистрации либо в многофункциональные центры», - сообщили в пресс-службе Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

С 2004 по 2018 год 2 167 многодетных семей Пензенской области улучшили жилищные условия по региональной жилищной программе. За 14 лет из бюджета региона на эти цели выделено 216 млн рублей.

В 2018 году возможностью справить новоселье воспользовались 73 семьи. Первыми сертификаты получили 19, где воспитываются дети-инвалиды.

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Гость|09.01.2019 16:00|

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