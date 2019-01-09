09.01.2019 | 16:54

На оперативном совещании, состоявшемся в среду, 9 января, в администрации Кузнецка, мэр Сергей Златогорский напомнил о пожаре на улице Орджоникидзе, в котором погибла пожилая семейная пара.

Трагедия произошла 7 января. Огонь унес жизни 73-летней женщины и ее 80-летнего супруга. Сын пенсионеров остался жив лишь потому, что отсутствовал дома во время пожара.

Сергей Златогорский акцентировал внимание на активизации рейдов. По его словам, там, где такие мероприятия проводились с сентября, никаких ЧП не произошло.

«Это говорит о том, что усилия приносят плоды и имеют положительный результат», - уверен Сергей Златогорский.

«Он поставил задачу охватить профилактической работой весь частный сектор по всем направлениям, включая службы МЧС, Госпожнадзора, ВДПО, газа. Кроме того, обращено внимание управляющих компаний на работу с населением, проживающим в многоквартирном жилом фонде. Они должны знать, какие квартиры сдаются, и контролировать ситуацию», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.