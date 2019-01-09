09.01.2019 | 15:48

Хореографическая композиция «Подснежники» в исполнении воспитанников школы танца OLeoN оставила позади всех претендентов на главный приз. Этот номер «Новогоднего вечера на 11-м», по мнению телезрителей, был признан лучшим. За него проголосовало большинство.

«Хочется сказать огромное спасибо тем, кто за нас голосовал, выразить огромную благодарность. Также огромное спасибо 11 каналу за то, что предоставил нам такую возможность выступить на новогоднем вечере», - отметила руководитель школы танца OLeoN Ольга Пчелинцева.

Всего для «Новогоднего вечера - 2019» был отобран 21 номер. Главное условие для конкурсантов - придерживаться праздничной тематики во время выступления. Конечно же, учитывались талант, постановка и костюмы.

В следующий этап, по решению жюри, прошли только 13 претендентов. Голосование за них проводилось в Интернете, в официальной группе 11 канала соцсети «ВКонтакте». Второе место завоевала Анастасия Волкова. Как распорядиться призом, девушка уже решила.

«Потрачу на соревнования. Поедем в Питер на всероссийские соревнования», - поделилась участница конкурса.

Почетное третье место досталось образцовому хореографическому ансамблю «Вдохновение», который исполнил композицию «Зимние кружева».

Те, кто не увидел праздничную программу «Новогодний вечер на 11-м», могут посмотреть ее 13 января в 19:25.