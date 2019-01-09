09.01.2019 | 17:25

В среду многие на работу шли с большей неохотой, чем обычно. Кто-то проспал, другие никак не могли выполнить тот объем заданий, с которым всегда легко справлялись. На дорогах опять много машин, автобусы забиты пассажирами. Таково начало трудовых будней после полуторанедельных новогодних выходных.

На заводах запускают станки. Многие пензенские предприятия на 10 дней полностью останавливали работу согласно Трудовому кодексу.

«Насчет того, тяжело выходить или не тяжело, - нет, не тяжело, люди здесь все очень дисциплинированны, и вообще любое производство сильно дисциплинирует людей», - отметил заместитель генерального директора предприятия Сергей Митясов.

Игорь Шпагин 12 лет работает слесарем, но после 10-дневного отдыха ненадолго почувствовал себя стажером.

«Первые час-полтора, а потом на место все встало», - рассказал он.

Одновременно со взрослыми закончили отдыхать и дети. У них выходные длились дольше. Младшеклассники за счастливые январские дни часто вообще забыли, как часами сидеть за партой.

«Мы катались на горках, гуляли, играли. Было очень весело», - подытожил Матвей Настычук.

В школе детей стараются в первые дни после отдыха сильно не загружать. На дом задают меньше обычного.

«Я думаю, каждому тяжело после длительного перерыва выйти на работу. Но если у человека четко организован режим дня, он начинает день с улыбки, позитивно, то все получится», - рассудила зам. директора гимназии № 1 Елена Гусева.

Медики уверены: для организма гораздо полезнее сталкиваться с трудностями вхождения в рабочий график после каникул, чем полное отсутствие отдыха.

«Очень сложно сразу большие объемы осваивать, человеку нужна привычка, вработаться - и все, и пик активности опять повышается», - пояснил психотерапевт Алексей Кукушкин.

Следующие длинные выходные пензенцев ожидают с 8 по 10 марта.